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Как Федерация мигрантов РФ помогает узбекистанцам — история Шухрата Хабибуллаева

© Sputnik / Кирилл Брага
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201223/15658766/Kak-Federatsiya-migrantov-RF-pomogaet-uzbekistantsam--istoriya-ShukhrataKhabibullaeva.html

Мужчина обратился в общественную организацию и получил подробную консультацию по юридическим вопросам.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Рязанское региональное отделение Федерации мигрантов России помогло гражданину Узбекистана, который с 2019 года жил в РФ без регистрации. Об этом рассказали в пресс-службе ФМР.

Шухрат Хабибуллаев в середине декабря сам обратился в общественную организацию: в рамках ежемесячной акции "Час мигранта" пришел на прием к руководителю регионального отделения Альберту Нарсесяну.

Руководитель Рязанского отделения ФМР Альберт Нерсесян и гражданин Узбекистана Шухрат Хабибуллаев
Пресс-служба Федерации мигрантов России
Руководитель Рязанского отделения ФМР Альберт Нерсесян и гражданин Узбекистана Шухрат Хабибуллаев

Узбекистанец получил подробную юридическую консультацию, после чего восстановил регистрацию, оформил патент и теперь готовится подавать документы на ВНЖ по ребенку.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В пресс-службе ФМР отметили, что мигранты всегда могут обратиться за помощью на горячую линию по номерам: 8 (963) 997 42 10 и 8 (926) 130 75 00. Электронные обращения можно отправлять на этот адрес: info@fmr-online.ru.

Напомним, сроки временного проживания мигрантов в России в связи с пандемией продлены до 15 июня 2021 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Теги:
юрист, помощь, Рязанская область, узбекистанец, мигрант, Федерация мигрантов России



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