Как Федерация мигрантов РФ помогает узбекистанцам — история Шухрата Хабибуллаева

Мужчина обратился в общественную организацию и получил подробную консультацию по юридическим вопросам.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Рязанское региональное отделение Федерации мигрантов России помогло гражданину Узбекистана, который с 2019 года жил в РФ без регистрации. Об этом рассказали в пресс-службе ФМР.

Шухрат Хабибуллаев в середине декабря сам обратился в общественную организацию: в рамках ежемесячной акции "Час мигранта" пришел на прием к руководителю регионального отделения Альберту Нарсесяну.

Пресс-служба Федерации мигрантов России Руководитель Рязанского отделения ФМР Альберт Нерсесян и гражданин Узбекистана Шухрат Хабибуллаев

Узбекистанец получил подробную юридическую консультацию, после чего восстановил регистрацию, оформил патент и теперь готовится подавать документы на ВНЖ по ребенку.

В пресс-службе ФМР отметили, что мигранты всегда могут обратиться за помощью на горячую линию по номерам:. Электронные обращения можно отправлять на этот адрес: info@fmr-online.ru.

Напомним, сроки временного проживания мигрантов в России в связи с пандемией продлены до 15 июня 2021 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.