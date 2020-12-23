Как Федерация мигрантов РФ помогает узбекистанцам — история Шухрата Хабибуллаева

Мужчина обратился в общественную организацию и получил подробную консультацию по юридическим вопросам.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Рязанское региональное отделение Федерации мигрантов России помогло гражданину Узбекистана, который с 2019 года жил в РФ без регистрации. Об этом рассказали в пресс-службе ФМР.
Шухрат Хабибуллаев в середине декабря сам обратился в общественную организацию: в рамках ежемесячной акции "Час мигранта" пришел на прием к руководителю регионального отделения Альберту Нарсесяну.
В пресс-службе ФМР отметили, что мигранты всегда могут обратиться за помощью на горячую линию по номерам: 8 (963) 997 42 10 и 8 (926) 130 75 00. Электронные обращения можно отправлять на этот адрес: info@fmr-online.ru.
Напомним, сроки временного проживания мигрантов в России в связи с пандемией продлены до 15 июня 2021 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.