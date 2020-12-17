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Путин продлил период временного пребывания мигрантов в России — указ

© Sputnik / Илья Питалев
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Также приостанавливаются сроки нахождения за пределами РФ участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сроки временного проживания мигрантов в РФ продлеваются до 15 июня 2021 года в связи с пандемией COVID-19.

"Внести в указ президента РФ от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" <…> следующие изменения: а) в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 декабря 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2021 года"", — отмечено в документе.

В соответствии с указом, иностранцам не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая визы) в России, дату постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания, в том числе продление вида на жительство.

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Также приостанавливаются сроки нахождения за пределами РФ участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Таким образом, если они не въехали в Россию до истечения шести месяцев нахождения за пределами Федерации, их документы не будут аннулированы.

Помимо этого, замораживаются сроки добровольного выезда из РФ иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы гсосударства.

Указ вступает в силу с 17 декабря.

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Напомним: в сентябре лидер России продлил до 15 декабря период проживания находящихся на территории РФ иностранцев и лиц без гражданства. Согласно документу, иностранные граждане, в том числе и узбекистанцы, могу воспользоваться правом легализовать свое пребывание, даже несмотря на срок истечения регистрации и других документов.

 

Теги:
Узбекистанцы, госпрограмма, Переселение, Россия, Мигранты, Указ



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