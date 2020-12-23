Путин обсудит с иностранными коллегами ситуацию с трудовыми мигрантами

Глава одного из российских регионов в среду попросил президента дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит кадров.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин обсудит с коллегами из других стран ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в РФ, сообщает РИА Новости.

Об этом президент заявил на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопрос о дефиците рабочей силы на строительных объектах, возникшем с введением ограничений из-за пандемии. Он попросил Путина дать поручение правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.

"<...> я буду это обсуждать с коллегами из тех стран, из которых к нам эти трудовые мигранты едут. С тем, чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность заработать, дать возможность стройке развиваться, ну и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом", — сказал Путин.

Напомним, рассмотреть вопрос дефицита рабочей силы в строительстве главу государства также попросил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, "есть риски по вводу жилья в декабре из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу".