Президента РФ попросили рассмотреть вопрос дефицита кадров на стройках

Зампредседателя правительства РФ на заседании Госсовета заявил о наличии рисков по вводу жилья в декабре из-за недостатка трудовых ресурсов, "включая иностранную рабочую силу".

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в среду на заседании Государственного совета попросил президента Владимира Путина рассмотреть вопрос дефицита рабочей силы в строительстве, пишет РИА Новости.

По словам Хуснуллина, в первом полугодии из-за ситуации с COVID-19 был спад по вводу жилья в стране примерно на десять процентов, по ипотеке — на 17 процентов. К настоящему времени ситуация выровнялась, отметил он: за 11 месяцев ввод жилья превысил прошлогодний на 1,4 процента, и по итогам года показатели с высокой долей вероятности будут сопоставимы с 2019-м.

"В то же время есть риски по вводу жилья в декабре из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу", — сказал вице-премьер .

Особенно остро проблема ощущается в московском регионе, заявил он.

"Прошу вашего поручения проработать этот вопрос и рассмотреть его в начале года на отдельном совещании", — сказал чиновник.

В середине ноября Марат Хуснуллин заявлял, что проблема нехватки трудовых ресурсов в стране набирает угрожающие масштабы . Он же позднее сообщил, что дефицит мигрантов на стройках, хоть и является проблемой для отрасли, позволил повысить производительность труда

"Известия" в среду написали со ссылкой на данные Министерства внутренних дел РФ, что в 2020 году в разных регионах России рабочая сила сократилась в среднем на 20-50 процентов. По словам экспертов, ряд объектов сегодня находятся под угрозой невыполнения сроков взятых обязательств по причине нехватки кадров.