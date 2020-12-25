Плата за наем иностранцев на стройках ДФО приведет к оттоку мигрантов - эксперт

По словам эксперта, для сохранения союзнических отношений и усиления интеграционных процессов нужно переделывать миграционное законодательство.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Предложение взимать плату со строительных компаний за наем иностранных работников на Дальнем Востоке может подтолкнуть трудовых мигрантов к поиску работы в других странах, заявил РИА Новости председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев, добавив, что в РФ необходимо скорректировать миграционное законодательство для обеспечения большей прозрачности условий труда.

"Это не совсем правильно. Важно не постоянно повышать налоги, а обеспечивать прозрачность. То, что строительные компании будут отдавать на налоги, будет удерживаться из зарплат работников. Мы сталкиваемся с компаниями, которые набирают работников, а потом не найдешь, кто этим работникам должен платить... Государственные структуры требуют, чтобы они вовремя платили за патент, а если ему не платит работодатель, откуда он возьмет деньги? Он должен дома у родителей просить, чтобы оплатить налоги и патенты? " - сказал Худайбердиев.

По его словам, для сохранения союзнических отношений и усиления интеграционных процессов нужно переделывать миграционное законодательство.

"Здесь очень важно принятие корректировки миграционного законодательства, чтобы трудовой мигрант, желающий приехать в Россию, не оставался в тисках, чтобы для него было все прозрачно... Иностранным гражданам необходимо создать прозрачные условия работы", - подчеркнул собеседник агентства.

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В противном случае, добавил Худайбердиев, этот иностранный гражданин будет искать варианты работы в других странах.