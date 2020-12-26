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Почти 200 узбекистанцев отправились на работу в Благовещенск

© Sputnik / Михаил Голенков
Миграция
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Патенты и расходы на проживание, транспорт, питание, и лечение (в случае, если у работника диагностировано заболевание) берут на себя компании-работодатели.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В пресс-службе Агентства по внешней трудовой миграции сообщили об отправке чартерным рейсом 196 граждан Узбекистана на работу в Благовещенск. 

"По согласованию с российскими работодателями и ответственными организациями узбекистанцы отправились на временную работу в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении агентства.

Патенты и расходы на проживание, транспорт, питание, и лечение (в случае, если у работника диагностировано заболевание) берут на себя компании-работодатели.

Через 14 дней карантина, с учетом установленных эпидемиологических требований и ограничений, узбекистанцы приступят к работе на стройках. 

Теги:
Узбекистан, Россия, Благовещенск, трудовые мигранты, Мигранты



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