Почти 200 узбекистанцев отправились на работу в Благовещенск

Патенты и расходы на проживание, транспорт, питание, и лечение (в случае, если у работника диагностировано заболевание) берут на себя компании-работодатели.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В пресс-службе Агентства по внешней трудовой миграции сообщили об отправке чартерным рейсом 196 граждан Узбекистана на работу в Благовещенск.

"По согласованию с российскими работодателями и ответственными организациями узбекистанцы отправились на временную работу в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении агентства.

Патенты и расходы на проживание, транспорт, питание, и лечение (в случае, если у работника диагностировано заболевание) берут на себя компании-работодатели.

Через 14 дней карантина, с учетом установленных эпидемиологических требований и ограничений, узбекистанцы приступят к работе на стройках.