Секреты мастерства: узбекистанцам в Санкт-Петербурге дали новые профессии

Более двух месяцев узбекистанцы постигали кулинарное искусство, электромонтаж и сварочное дело. А накануне получили паспорта компетенций и готовятся "штурмовать" рынок труда. Корреспондент Sputnik Узбекистан пообщалась с организаторами, педагогами, участниками проекта.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В "Центре опережающей профессиональной подготовки" в Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие: сертификаты о высоком уровне своей квалификации получили граждане Узбекистана. Обучение проходило по направлениям "Сварочное производство", "Электромонтаж" и "Поварское дело". А те, кто изначально плохо говорил по-русски, подтянули свои языковые навыки с помощью преподавателей РУДН.

По словам представителя Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Зохиджона Аскарова, на курсы пригласили всех желающих, кто сейчас временно проживает в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Проект реализуется в нескольких крупных городах страны с целью помочь соотечественникам, работающим в России, освоить язык и некоторые специальности, востребованные на рынке труда. В Северной столице курсы организовал "Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга" в рамках проекта Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в сотрудничестве с ассоциацией Worldskills и Российским университетом дружбы народов.

"Учебная программа включает в себя 72 обучающих часа. Сначала теория: педагоги рассказали о технике безопасности, например, как не порезаться ножом и не обжечься в процессе сварки. Далее – практика, на которую в нашем проекте делается акцент. По итогам учебы, прежде чем получить сертификат, слушатели сдали экзамены", – рассказала директор "Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга" Ольга Коротеева.

Преподаватель Морского технического колледжа Ольга Амельченко обучала узбекистанцев кулинарному мастерству.

"Мы занимались в лаборатории, где все оборудовано для обучения будущих поваров: бытовая техника, посуда, продукты. Учили студентов готовить блюда из овощей, мяса и рыбы в основном классической европейской кухни. Учили, как считать калькуляцию, составлять технологические карты и т. п.", – рассказала педагог.

Один из выпускников курса Ольги Амельченко – Хуршид Каримов. Он приехал в Россию на заработки несколько лет назад и давно хотел освоить перспективную профессию. Случайно увидел в соцсетях объявление о проекте и выбрал поварское дело.

"Нам помогли освоить тонкости кулинарного искусства, например, как регулировать степень жарки, как достичь прозрачность бульона. Мы с соотечественниками бесплатно получили знания, и все это при поддержке нашего государства. Теперь, подтвердив квалификацию, буду искать работу в ресторанах. Я хочу стать профессионалом в сфере кулинарии", – говорит Хуршид.

Азиза Ахмедова по специальности "экономист-финансист". В прошлом году она приехала на учебу в Санкт-Петербург, потом начался карантин, границы закрыли, и девушка не смогла вернуться домой. Пришлось приспосабливаться к жизни на чужбине, заниматься неквалифицированным трудом. Осенью подруга рассказала Азизе про курсы, и она пошла учиться на повара. Теперь девушка попробует реализоваться в новой профессии, а когда вернется на родину, будет искать вакансию по специальности.

Вместе с ней на курсы пошел ее брат-близнец – Азиз. Раньше он работал сварщиком: сначала изготавливал рекламные щиты, потом – лестницы для частных домов. За месяц обучения он освоил нюансы профессии: как выкладывать разные виды швов, как варить алюминий и т. д.

Хуснуддин Нормуродов получил образование в Петербургском университете путей сообщения по специальности "Электрический транспорт".

"Помогаю отцу в строительном бизнесе, делаю монтаж электросетей. Я многое не понимал про кабели и автоматы, а здесь на курсах получил полезные навыки. Помню очень сложный длинный день, когда мы сдавали экзамен в колледже: подключали розетки, датчики движения и т. д. К счастью, все выполнили достойно, и теперь я имею квалификацию "монтер тепловых сетей". Это третий разряд, имею право работать с устройствами мощностью до 1000 вольт", – рассказывает Хуснуддин.

В ближайшее время юноша продолжит помогать отцу и параллельно будет выполнять частные заказы по электромонтажу. Теперь уже – более сложный уровень заказов. А в будущем молодой человек планирует найти хорошую работу по своей основной специальности – "Ремонт электрического транспорта (трамваев, троллейбусов, поездов)".

Как отметила директор "Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга" Ольга Коротеева, у большинства выпускников курса уже был опыт работы по профессии, которой они обучались. В Центр они пришли за более глубокими знаниями и, что тоже важно, за документом, подтверждающим квалификацию в России.

После новогодних праздников проект продолжится. Уже набрана новая группа сварщиков, появится и еще один курс. В центре будут обучать основам компьютерной грамотности. Планируется также включить в программу обучения бухгалтерскую систему 1С.