Ташкент привлек 30 компаний из РФ для оргнабора трудовых мигрантов

Группа специалистов российских компаний ПЭК и "Техагро" выехала в Узбекистан с целью отбора 2 тысяч граждан Узбекистана и их привлечения к трудовой деятельности.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Власти Узбекистана привлекли 30 работодателей и рекрутинговых агентств из России для организованного набора граждан республики на работу в РФ, сообщает пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений.

"Во время пандемии агентство подписало соглашения о сотрудничестве с 30 работодателями и рекрутинговыми агентствами из России с целью привлечения сограждан, желающих организованно работать в РФ", - говорится в сообщении.

В частности, группа специалистов российских компаний ПЭК и "Техагро" выехала в Узбекистан с целью отбора 2 тысяч граждан Узбекистана и их привлечения к трудовой деятельности на территории России, отметили в пресс-службе.

"Граждане, желающие работать в России, могут подать заявление в агентство по иностранной трудовой миграции и поехать работать в эту страну в организованном порядке, если они пройдут отбор работодателей", - добавили в ведомстве.

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Ранее пресс-служба минзанятости сообщила, что власти Узбекистана и Renaissance Heavy Industries, подрядчик Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), достигли договоренности о предоставлении 4,2 тысячи узбекистанцам работы на строительных объектах компании в РФ. В августе узбекская сторона также договорилась с руководством группы "Сибур" и холдингом НИПИГАЗ (входит в группу) о трудоустройстве граждан республики на строительстве объектов компаний в РФ.