Мигрантам в Тверской области запрещено работать в 33 сферах — список

Иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность на основании патентов, в 2021 году не смогут выполнять целый ряд работ.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Мигрантам в 2021 году запрещено работать в 33 сферах в Тверской области, следует из постановления главы региона Игоря Рудени.

"Утвердить на 2021 год перечень отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", — говорится в документе.

В список попали в том числе следующие виды работ:

переработка и консервирование фруктов и овощей;

перегонка, очистка и смешивание спиртов;

производство пива;

строительство гидротехнических сооружений;

торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

операции с недвижимым имуществом;

образование;

деятельность в сфере здравоохранения.

Ранее в правительстве Тверской области сообщили, что мигрантам с 2021 года будет увеличена стоимость патентов на работу: с 5 327 до 5 805 рублей.