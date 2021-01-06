Мигрантам в Тверской области запрещено работать в 33 сферах — список

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Мигрантам в 2021 году запрещено работать в 33 сферах в Тверской области, следует из постановления главы региона Игоря Рудени.
"Утвердить на 2021 год перечень отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", — говорится в документе.
В список попали в том числе следующие виды работ:
- переработка и консервирование фруктов и овощей;
- перегонка, очистка и смешивание спиртов;
- производство пива;
- строительство гидротехнических сооружений;
- торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
- операции с недвижимым имуществом;
- образование;
- деятельность в сфере здравоохранения.
Ранее в правительстве Тверской области сообщили, что мигрантам с 2021 года будет увеличена стоимость патентов на работу: с 5 327 до 5 805 рублей.