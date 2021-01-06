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Мигрантам в Тверской области запрещено работать в 33 сферах — список

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Миграция
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https://uz.sputniknews.ru/migration/20210106/15737429/Migrantam-v-Tverskoy-oblasti-zaprescheno-rabotat-v-33-sferakh--spisok.html

Иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность на основании патентов, в 2021 году не смогут выполнять целый ряд работ.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Мигрантам в 2021 году запрещено работать в 33 сферах в Тверской области, следует из постановления главы региона Игоря Рудени.

"Утвердить на 2021 год перечень отдельных видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", — говорится в документе.

В список попали в том числе следующие виды работ:

  • переработка и консервирование фруктов и овощей;
  • перегонка, очистка и смешивание спиртов;
  • производство пива;
  • строительство гидротехнических сооружений;
  • торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
  • операции с недвижимым имуществом;
  • образование;
  • деятельность в сфере здравоохранения.

Ранее в правительстве Тверской области сообщили, что мигрантам с 2021 года будет увеличена стоимость патентов на работу: с 5 327 до 5 805 рублей.

Теги:
Труд, работа, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты, Россия, Тверская область



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