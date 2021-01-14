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Строители во время отделочных работ

Стройкомпании в Москве привлекут 14 тысяч мигрантов из Узбекистана

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210114/15790863/Stroykompanii-v-Moskve-privlekut-14-tysyach-migrantov-iz-Uzbekistana.html

Отбор будет вестись до конца января по всем регионам республики по следующим специальностям - монтажник-сантехник, электросварщик, электромонтажник, каменщик, арматурщик, формовщик, стропальщик и отделочник.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Российские строительные компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" в 2021 году в рамках оргнабора в Узбекистане привлекут 14 тысяч трудовых мигрантов из этой страны для работы на объектах в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства занятости и трудовых отношений республики.

Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов встретился с представителями "ПИК-Индустрии" и "ТехСтроя", прибывшими в республику для отбора кандидатов на трудоустройство на объектах в Москве и Подмосковье.

"До конца 2021 года эти компании имеют возможность трудоустроить в России 14 тысяч граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, отбор будет вестись до конца января по всем регионам республики по следующим специальностям - монтажник-сантехник, электросварщик, электромонтажник, каменщик, арматурщик, формовщик, стропальщик и отделочник.

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Ранее власти Узбекистана привлекли 30 работодателей и рекрутинговые агентства из России для организации организованного набора сограждан на работу в РФ. В частности, в конце декабря прошлого года группа специалистов российских компаний ПЭК и "Техагро" в Узбекистане провела отбор 2 тысяч граждан республики.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант



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