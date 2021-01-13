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Подать заявку на работу за границей можно по короткому номеру

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210113/15778413/Podat-zayavku-na-rabotu-za-granitsey-mozhno-po-korotkomu-nomeru.html

Желающие отправиться работать за границу могут узнать по телефону об условиях работы за рубежом, возможностях и льготах, созданных для трудовых мигрантов.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции заработал короткий номер 1282, по которому граждане могут оставить заявку на выезд из Узбекистана для работы за границей. 

По телефону можно также узнать об условиях работы за рубежом, возможностях и льготах, созданных для трудовых мигрантов. Специалисты ответят и на другие профильные вопросы.

В агентстве напомнили и о том, что в справочный центр внешней трудовой миграции можно дозвониться также по номерам: 71 202-33-55, 71 200-00-61.

В аэропорту.
© Sputnik / Александр Кряжев
Въезд в РФ все еще не разрешен в индивидуальном порядке

Ранее сообщалось, что Агентство по вопросам внешней трудовой миграции во время пандемии подписало соглашения о сотрудничестве с 30 работодателями и рекрутинговыми агентствами из России с целью привлечения сограждан, желающих организованно работать в РФ.

В частности, группа специалистов российских компаний ПЭК и "Техагро" выехала в Узбекистан с целью отбора 2 тысяч граждан Узбекистана и их привлечения к трудовой деятельности на территории России.

Теги:
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, Узбекистан, трудовые мигранты, мигрант



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