Подать заявку на работу за границей можно по короткому номеру

Желающие отправиться работать за границу могут узнать по телефону об условиях работы за рубежом, возможностях и льготах, созданных для трудовых мигрантов.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции заработал короткий номер 1282, по которому граждане могут оставить заявку на выезд из Узбекистана для работы за границей.

По телефону можно также узнать об условиях работы за рубежом, возможностях и льготах, созданных для трудовых мигрантов. Специалисты ответят и на другие профильные вопросы.

В агентстве напомнили и о том, что в справочный центр внешней трудовой миграции можно дозвониться также по номерам: 71 202-33-55, 71 200-00-61.

Ранее сообщалось, что Агентство по вопросам внешней трудовой миграции во время пандемии подписало соглашения о сотрудничестве с 30 работодателями и рекрутинговыми агентствами из России с целью привлечения сограждан, желающих организованно работать в РФ.

В частности, группа специалистов российских компаний ПЭК и "Техагро" выехала в Узбекистан с целью отбора 2 тысяч граждан Узбекистана и их привлечения к трудовой деятельности на территории России.