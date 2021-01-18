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Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210118/15808714/Putin-poruchil-rassmotret-vopros-uproschennogo-privlecheniya-trudovykh-migrantov.html

Правительству РФ дано указание рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений: ... рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в поручении.

Срок выполнения поручения - до 1 марта.

Ранее стало известно, что российские строительные компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" в 2021 году в рамках оргнабора в Узбекистане привлекут 14 тысяч трудовых мигрантов из этой страны для работы на объектах в Москве и Подмосковье.

Стройкомпании в Москве привлекут 14 тысяч мигрантов из Узбекистана >>

Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов встретился с представителями "ПИК-Индустрии" и "ТехСтроя", прибывшими в республику для отбора кандидатов на трудоустройство на объектах в Москве и Подмосковье.

До конца 2021 года эти компании имеют возможность трудоустроить в России 14 тысяч граждан Узбекистана.

 

Теги:
Строительство, стройка, Владимир Путин, Владимир Путин, Россия, Россия, трудовые мигранты, миграция, Мигранты, мигрант



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