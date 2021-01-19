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Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус. Архивное фото.

Комитет ГД РФ поддержал проект о проверке трудовых мигрантов на ВИЧ

© Sputnik / Саид Царнаев
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210119/15821905/Komitet-GD-RF-podderzhal-proekt-o-proverke-trudovykh-migrantov-na-VICh.html

Законопроект предусматривает создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается создать реестр результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, пишет РИА Новости.

"Создание и эксплуатация информационной системы позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих, сократить сроки принятия решений о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации и ускорить депортацию таких лиц", - говорится в пояснительной записке. 

Законопроект предусматривает создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации.

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Инициатива была внесена в Госдуму правительством в декабре 2020 года.

Теги:
ВИЧ, Россия, Россия, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант



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