Комитет ГД РФ поддержал проект о проверке трудовых мигрантов на ВИЧ

Законопроект предусматривает создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается создать реестр результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, пишет РИА Новости.

"Создание и эксплуатация информационной системы позволит оптимизировать проведение мероприятий по раннему выявлению иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе представляющих опасность для окружающих, сократить сроки принятия решений о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации и ускорить депортацию таких лиц", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает создание, эксплуатацию и развитие Роспотребнадзором федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров иностранцев. При этом такие освидетельствования вправе будут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации.

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Инициатива была внесена в Госдуму правительством в декабре 2020 года.