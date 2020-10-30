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Кирилл Барский
Из личного архива Кирилла Барского

Барский: заболевшие мигранты из ЦА зачастую оказываются в "серой зоне"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201030/15292589.html

Руководитель программ Фонда борьбы со СПИДом "Шаги" Кирилл Барский рассказал о программе профилактики коронавирусной инфекции и ВИЧ-инфекции среди трудовых мигрантов в Московском регионе.

Радио
Барский: заболевшие мигранты зачастую оказываются в "серой зоне"

"У нас нет совершенно ограничений по странам исхода. В основном это все равно Центральная Азия: просто это специфика общей миграции в России", - рассказал Барский.

Руководитель фонда в диалоге со Sputnik Таджикистан объяснил, что эта программа призвана остановить распространение опасных инфекций.

"Профилактика коронавируса будет осуществляться в том числе предоставлением масок, перчаток, плюс будет производиться консультация у медицинских специалистов при необходимости. С тестами на COVID-19 пока вопрос, но стараемся это сделать", - рассказал Барский.

Он добавил, что закупка тест-систем для фонда пока неподъемна, зарегистрированные в России варианты слишком дорогие. В этом аспекте фонд ищет спонсоров - объединения и организации, которые будут готовы помочь решить этот вопрос.

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"Граждане Центральной Азии сейчас не могут вернуться домой или не имеют на это ресурсов в связи с пандемией. Естественно, им нужно оказывать помощь. Эти люди зачастую оказываются в "серой зоне", поскольку не знают, куда можно обратиться за медицинской помощью, или не доверяют государственной системе здравоохранения, потому что боятся, что любое выявление инфекции приведет к их депортации", - объяснил руководитель благотворительного фонда.

Фонд не берет на себя полностью медицинские функции: первоочередные задачи - профилактика, информирование, диагностика заболеваний и сопровождение мигрантов в соответствующие службы, рассказал Барский.




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