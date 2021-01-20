Без мигрантов не обойтись: стройкомпании РФ ждут на работу иностранцев

Как обстоят дела с вакансиями в строительной отрасли в РФ и почему иностранные рабочие в цене у российских работодателей — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik, Мария Науменко. К 1 марту по поручению президента России Владимира Путина правительству РФ необходимо рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

Из-за закрытых границ в связи с пандемией на строительных объектах в РФ за последний год возник дефицит рабочей силы. Однако некоторые российские компании уже начали решать этот вопрос совместно с уполномоченными ведомствами ряда стран, устраивая организованные наборы мигрантов. Sputnik выяснил, как обстоят дела с вакансиями в строительной отрасли в РФ и почему иностранные рабочие в цене у российских работодателей.

Мигранты трудолюбивы и неконфликтны

Российские строительные компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" совместно с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана запустили организованный набор рабочих из республики. Эта система упорядоченной, легальной и безопасной трудовой миграции, как для работодателя, так и для самих соискателей.

Девелоперы из РФ планируют привлечь к себе на стройки в Москву и Подмосковье 14 тысяч трудовых мигрантов по различным специальностям, среди них: монтажник-сантехник, электросварщик, электромонтажник, каменщик, арматурщик, формовщик, стропальщик и отделочник.

Узбекистанцы трудолюбивы и неконфликтны, большинство из них не зависят от алкоголя и наркотических препаратов в связи с вероисповеданием, отмечает руководитель проекта ООО "ТехСтрой" Николай Попов, объясняя, почему выбор компании пал на рабочих из Узбекистана. В декабре 2020 года фирма уже осуществила первый организованный набор мигрантов, трудоустроив к себе 472 человека. Сейчас будущие сотрудники оформляют разрешение на работу и скоро приступят к своим трудовым обязанностям.

"Граждане республики хорошо зарекомендовали себя как сварщики, каменщики, плотники и бетонщики", — утверждает Попов в беседе с корреспондентом Sputnik.

Стройкомпании до конца января намерены провести собеседования в трех узбекских городах: Фергане, Самарканде и Ургенче. Российским фирмам интересны кандидаты в возрасте от 21 до 50 лет с опытом работы не менее года, владеющие разговорным русским языком. Те, кто пройдет отбор, сможет претендовать на зарплату от 60 до 100 тысяч рублей. Мигрантов обеспечат общежитием, спецодеждой, а также питанием в первый месяц работы.

Николай Попов Оргнабор трудовых мигрантов в Фергане для работы на российских стройках

С рабочими напряженка

Сейчас строительным фирмам не хватает на объектах трудовых мигрантов, сообщила Sputnik замдиректора департамента строительства ГК "Инград" Светлана Бабкина. По ее словам, в компании иностранных рабочих ценят, так как они отличаются дисциплиной, выносливостью, четко следуют всем правилам.

"Мы испытывали сложности из-за закрытых границ, из-за того, что не получаем приток свежей рабочей силы из республик ближнего зарубежья. У нас работали и работают граждане Армении, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана. Навскидку, от числа всех рабочих на наших объектах 60 процентов — иностранцы", — говорит Бабкина.

О дефиците строителей на российском рынке также свидетельствуют данные сервиса по набору персонала HeadHunter. В 2020 году с марта по май в строительной отрасли произошло снижение числа вакансий почти на треть, что было вызвано ограничительными мерами и экономической неопределенностью.

© Sputnik Кадровая ситуация в строительной отрасли РФ

Но затем отрасль начала восстанавливаться — уже в июне доля вакансий в строительстве в среднем по РФ выросла на 38 процентов, превысив доковидные показатели февраля 2020-го. Пик вакансий пришелся на сентябрь 2020 года: в этот месяц работодатели опубликовали более 70 тысяч объявлений о найме сотрудников, что на 64 процента больше показателей января 2020-го.

"С августа в строительной сфере на одну вакансию приходится только два соискателя — это означает нехватку трудовых ресурсов", — сообщили Sputnik в пресс-службе hh.ru.

© Sputnik Самые востребованные профессии в строительной отрасли РФ

Стройка некоторых объектов почти не останавливалась

На объектах с государственным финансированием дела обстояли лучше всего — работы практически не прекращались, утверждает 31-летний таджикистанец Ахлиддин Саидов. Он трудится бригадиром: помогает возводить больницу в Москве.

"Во время пандемии у нас стройка останавливалась лишь на две недели. Слава Богу, сейчас такого нет. У некоторых мигрантов возникли сложности с заработком, но мы строили гособъект, поэтому продолжили работать", — вспоминает он.

Саидов отмечает, что его работодатель обеспечивает мигрантов общежитием, помогает оформить документы. У рабочих почасовая оплата: от 180 до 220 рублей. В среднем простому рабочему удается получить от 40 до 50 тысяч рублей в месяц.

Из строителей — в курьеры

Целый ряд компаний все же испытывали финансовые трудности, что сказалось и на рабочих. Абдумалик Каримов из таджикского города Турсунзаде был бригадиром на строящемся предприятии в "Сколково", но попал под сокращение.

"Я находился в резервной группе: нас, когда хотели, тогда и вызывали на работу. Не было никакой стабильности. А в декабре вообще всех рабочих распустили без объяснения причин", — рассказывает таджикистанец.

Однако мигрант не растерялся и переквалифицировался в курьеры. Абдумалик признается, что курьером ему удается больше зарабатывать: в среднем свыше 70 тысяч рублей в месяц против 60 тысяч на стройке, но приходится работать по 13-14 часов в день.

При этом есть тенденция, когда потерявшие работу в разных отраслях мигранты устраивались на позиции в строительной сфере. Так, таджикистанец Тимур Зафаров работал в кафе в Самаре. Но с наступлением пандемии лишился работы, просидел полтора месяца дома, после чего уехал в Москву, где стал маляром.

"Зарплата зависит от щедрости посредника. За день удается заработать от 1 800 до 3 000 рублей", — говорит он.