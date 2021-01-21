В Узбекистане идет активный набор граждан на работу в Москве

Отбор уже прошли около 500 человек, до конца января договоры могут быть заключены с почти 4 тысячами узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 21 янв -Sputnik. Российские строительные компании проводят в Узбекистане активный организованный набор граждан республики для работы в Москве и Подмосковье, до конца января планируется заключить договоры с почти 4 тысячами узбекистанцами, сообщил РИА Новости представитель агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.

"Мы знакомы с этой ситуацией. Сейчас в Узбекистане находятся представители ряда российских стройкомпаний, идет активный оргнабор наших граждан на работу", - сказал представитель агентства.

В частности, сотрудники компаний "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" вместе с агентством проводят конкурсный отбор для работы на строительных объектах в Москве и Подмосковье. По его данным, отбор уже прошли около 500 человек, до конца января договоры могут быть заключены с почти 4 тысячами узбекистанцев.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве наблюдается "серьезный дефицит" иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана.

В МВД заявили о "серьезном дефиците" иностранных рабочих в Москве >>

Девелоперы из РФ планируют привлечь к себе на стройки в Москву и Подмосковье 14 тысяч трудовых мигрантов по различным специальностям, среди них: монтажник-сантехник, электросварщик, электромонтажник, каменщик, арматурщик, формовщик, стропальщик и отделочник.

Стройкомпании до конца января намерены провести собеседования в трех узбекских городах: Фергане, Самарканде и Ургенче. Российским фирмам интересны кандидаты в возрасте от 21 до 50 лет с опытом работы не менее года, владеющие разговорным русским языком. Те, кто пройдет отбор, сможет претендовать на зарплату от 60 до 100 тысяч рублей. Мигрантов обеспечат общежитием, спецодеждой, а также питанием в первый месяц работы.