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В МВД заявили о "серьезном дефиците" иностранных рабочих в Москве

© Sputnik / Павел Лисицын
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210121/15838527/V-MVD-zayavili-o-sereznom-defitsite-inostrannykh-rabochikh-v-Moskve.html

По словам замминистра внутренних дел, нужно контролировать "их компактное размещение" и соблюдение режимов ограничений по COVID-19.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Москве наблюдается "серьезный дефицит" иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки, заявил РИА Новости первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой.

"Были проблемы, и теперь они обозначились, в силу снятия ограничений более серьезно, дефицита иностранной рабочей силы. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы ... по организованному набору граждан, пока Узбекистана и Таджикистана, на стройки и на жилищный комплекс столицы", - сказал Горовой.

По его словам, при этом нужно контролировать "их компактное размещение" и соблюдение режимов ограничений по COVID-19.

Напомним, к 1 марта по поручению президента России Владимира Путина правительству РФ необходимо рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

Без мигрантов не обойтись: стройкомпании РФ ждут на работу иностранцев >>

Из-за закрытых границ в связи с пандемией на строительных объектах в РФ за последний год возник дефицит рабочей силы. Однако некоторые российские компании уже начали решать этот вопрос совместно с уполномоченными ведомствами ряда стран, устраивая организованные наборы мигрантов.

Теги:
Мигранты, миграция, мигрант, Москва, Москва, Россия, Россия



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