Как легально поехать на работу в Россию — советы узбекистанцам

Из Самаркандской области до конца 2021 года организованным порядком на работу за рубеж отправятся 11,5 тыс человек. Большинство из них — в Россию.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Как в нынешних условиях можно легально выехать на работу в РФ, что надо знать узбекистанцам, желающим поехать на заработки, и как "жить с высоко поднятой головой"? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik Узбекистан ответил начальник Самаркандского областного отдела Агентства внешней трудовой миграции Умид Нормуродов.

Как объяснил чиновник, сейчас российский работодатель сам выбирает специалистов в Узбекистане. Затем этот выбор согласуется со специальной комиссией, которая сама принимает решение разрешить человеку въезд в РФ или нет.

По словам Нормуродова, эта процедура довольно сложная. Было бы проще, если работодателям выдавали квоты, и позволяли бы самим выбирать себе сотрудников, опустив этап согласования.

— А с кем сейчас в России сотрудничает Самаркандский областной отдел Агентства внешней трудовой миграции?

— Одна из компаний, с которой мы активно ведем переговоры, — это саратовский "Атлант". Они представляют интересы более 30 юридических лиц. Там требуются более тысячи рабочих рук, как в сфере строительства, так и сельском хозяйстве и на производстве.

Есть у нас партнеры и в Москве. Такие предприятия как “ТехСтрой” и “ПИК-Индустрия” как раз будут проводить конкурсный отбор в Самарканде с 29 января по 3 февраля.

Если говорить более масштабно, то из Самаркандской области до конца 2021 года организованным порядком на работу за рубеж смогут выехать 11,5 тыс человек. Большинство из них, конечно, поедут в Россию. Это семь тысяч трудовых мигрантов.

Кроме того, ведутся переговоры с Японией. Сейчас там закрыты границы в связи с пандемией, но мы занимаемся вопросом языкового обучения граждан.

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— Что бы вы посоветовали людям, желающим самостоятельно выехать на работу за рубеж?

— Выезд в любую страну мира и работать там — это право каждого гражданина Узбекистана. Никто не может препятствовать этому. Но из-за пандемии границы многих стран на данный момент закрыты. Тем не менее появляются люди, которые предлагают различные незаконные или полулегальные способы выезда.

Например, предлагают поехать в Россию и устроиться на работу со справкой о необходимости лечения. Конечно, человек с этим документом сможет пересечь границу, но у него возникнут проблемы с оформлением патента, потому как цель визита в миграционной карте будет указана, как лечение.

Еще я бы посоветовал нашим гражданам выучить язык страны пребывания и хорошо освоить свое ремесло. Только тогда можно будет найти хорошую работу и жить с высоко поднятой головой.