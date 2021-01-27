На что работодатели в России обращают внимание первым делом — Колесников

Знание языка — это основа адаптации в российском обществе, основа уверенности на производстве, безопасность труда, убежден глава представительства РУДН в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik, Дильшода Рахматова. Руководитель представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников дал интервью Sputnik Узбекистан, в котором рассказал о подготовке мигрантов к работе в РФ и привел в пример несколько ситуаций, когда работодатели отказывались от профессиональных работников из-за недостаточного знания языка.

— Расскажите, что делается сегодня для трудовых мигрантов, желающих работать в РФ? Оцените уровень их знаний и что можно было бы улучшить?

— РУДН начал сотрудничать с Министерством занятости и трудовых отношений РУз более года назад. В порядке эксперимента мы открыли классы тестирования в Андижанской области — это классы для бесплатной подготовки и приема экзаменов по русскому языку и истории законодательства РФ.

Sputnik / Дильшода Рахматова Узбекистанцы готовятся к сдаче тестов по русскому языку в моноцентре "Ишга мархамат"

Данный опыт был одобрен рабочей группой по организованному набору, который проходил в Бухаре в рамках межправительственного соглашения.

В результате сегодня при поддержке Министерства занятости и трудовых отношений и Агентства внешней трудовой миграции на территории Узбекистана в каждой области есть классы, в которых бесплатно подготавливают граждан, планирующих выезжать на работу в Россию, к экзамену.

Есть возможность сдать его и, в случае отрицательного результата, бесплатно пересдать.

Sputnik / Дильшода Рахматова Зал для сдачи экзаменов по русскому языку

Плюсы подготовки сдачи экзамена именно в Узбекистане очевидны. Это, в первую очередь, экономия времени на оформлении патента в РФ.

Кроме того, у нас работают преподаватели как из России, так и педагоги-русисты из самой республики, которые могут с обучающимся разговаривать на родном языке.

Это позволяет раскрепоститься, эффективнее подать материал, и, как следствие, мы получаем более высокий результат на экзамене.

Sputnik / Дильшода Рахматова Узбекистанцы готовятся к сдаче тестов по русскому языку в моноцентре "Ишга мархамат"

Хочу также отметить большой вклад правительства Узбекистана в образование своих граждан.

Обучение русскому языку было прописано в постановлении президента страны от 15 сентября: "гражданин, который будет выезжать на временную трудовую деятельность в РФ, должен обладать профессиональными навыками и знанием языка".

Мы сейчас с вами находимся в стенах моноцентра, где обучают 25 рабочим специальностям. Здесь — современное оборудование, высококлассные преподаватели, которые могут обучить профессиональным навыкам.

Sputnik / Дильшода Рахматова Моноцентр "Ишга мархамат"

Наш университет разработал специальную методику по 35 рабочим специальностям, которая позволяет учащимся в краткий срок (1-3 месяца) овладеть базовым, начальным уровнем знаний.

Это дает возможность хорошо адаптироваться в российском обществе и чувствовать себя уверенным на производстве.

Перед началом обучения РУДН провел бесплатные курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка из Узбекистана.

— Это были непосредственно учителя?

— Да, это преподаватели школ, колледжей. Мы специально выбрали вечернее время, чтобы проводить семинар. Он длился 2,5 месяца.

На этом семинаре обучали опытнейшие профессора и преподаватели нашего университета, которые сами разрабатывали эту методику.

В конце 2020 года 12 педагогов из РУДН приехали в Узбекистан, чтобы дать практические знания и показать, как использовать данную методику на практике. Причем происходило это в каждой области республики.

В каждом регионе был наш преподаватель, который показывал, как обучать данной методике.

На сегодняшний день мы обучили уже свыше 700 человек. В планах — обучить в 2021 году не менее 50 тысяч человек, потому что спрос пошел.

Привлекает то, что эти курсы совершенно бесплатные - все затраты взяло на себя правительство республики.

Это, конечно, очень большая поддержка своих граждан, потому что знание языка — это основа адаптации в российском обществе, основа уверенности на производстве, безопасность труда.

— Планируется ли какой-то дальнейший обмен контактами между странами: к примеру, обмен педагогами, сотрудничество между университетами и так далее?

— Да, мы уже сотрудничаем с Самаркандским государственным университетом. Это наши партнеры и друзья. Мы находимся уже на финальной стадии подписания всеобъемлющего соглашения, предусматривающего и обмен студентами, и совместное обучение.

В это соглашение вошло много разных направлений. Мы планируем подписать документ в ближайшее время в ходе визита нашего ректора в Узбекистан.

— И когда намечается визит?

— В условиях пандемии очень сложно что-то определить, но думаю, что это произойдет в ближайшее время.

— В 2001 году, когда я только поступила в университет, нас, студентов, тогда огорчило то, что мы не сможем поехать в РФ, а ведь до этого была такая практика... Я тогда очень хотела, чтобы были такие связи, чтобы был обмен учащихся...

— У нас возродили систему летних и зимних лагерей, мы приглашаем студентов со всего мира для того, чтобы они приехали к нам в университет, побыли 2-3 недели и могли получить что-то полезное для себя.

— Давайте теперь поговорим про связь с работодателями.

— Формат обучения русскому языку по рабочим специальностям и сдачи экзамена на патент в РУз высоко оценили российские работодатели.

Гражданин Узбекистана, который прошел квалификационный отбор у работодателя и намерен выезжать в РФ, может существенно сэкономить время на оформление патента.

Также не секрет, что сегодня на трудовом рынке России существует такая проблема: есть профессиональные работники, но их знание русского языка, к сожалению, слабое.

Из-за этого возникают барьеры. Да, человек — профессионал, но понять, что от него требует работодатель, не может. Как следствие — сотрудник не в состоянии эффективно выполнять свои функции на производстве.

Сегодня в Узбекистане проводят отбор компании "ПИК" и "ТехСтрой". Мы пообщались с их представителями и пришли к тому, что при отборе кандидатов на трудоустройство потенциальных работников будут определять по знанию русского языка.

В случае если кандидат подходит по профессиональным навыкам, но у него слабое владение русским, он будет направлен на обучение языку в своей области.

В результате гражданин, который подходит по квалификационным навыкам, может в кратчайшие сроки получить базовые знания по русскому языку и быть готовым к работе на российском предприятии.

Те же граждане, у кого достаточный уровень знания, отправляются сразу на экзамены.

Sputnik / Дильшода Рахматова Моноцентр "Ишга мархамат" в Ташкенте

Сдать их можно в областном центре: если человек проживает в Бухаре, значит, там же он может сдать экзамены на патент.

К работодателю он выезжает уже с сертификатом о знании русского языка. В скором времени на территории Узбекистана можно будет оформить также часть документов на патент, из-за чего время на его получение на территории РФ существенно сократится.

И уже есть уверенность в том, что человек приезжает на конкретное место, будет получать конкретную зарплату. Он знает, что он сможет оформить патент. Это очень большая помощь гражданам Узбекистана.

Ранее корреспондент Sputnik Узбекистан взял интервью у преподавателя русского языка в ташкентском моноцентре "Ишга мархамат" Ширин Дусумбетовой.

Педагог рассказала, за счет чего у ее подопечных получается заговорить на "великом и могучем" спустя всего несколько недель занятий.

Интервью можно прочитать здесь.