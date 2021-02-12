Один в поле не сборщик: российские посевы пропадут без мигрантов

Порядка 20 тысяч сезонных работников традиционно задействованы в овощеводстве Волгоградской области, из них 11 тысяч – иностранцы, уточнили в местном комитете сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik, Никита Чикунов. По мере приближения сезонных полевых работ эксперты и участники рынка все чаще говорят о нехватке рабочих рук в российском сельском хозяйстве. На настойчивые просьбы аграриев разрешить мигрантам въезд в страну уже обратило внимание правительство.

Проработать и доложить

Во вторник, 9 февраля, после многочисленных жалоб сельхозпроизводителей, вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Министерству труда и социальной защиты, Министерству сельского хозяйства и Министерству внутренних дел РФ проработать вопрос привлечения мигрантов на период сезонных работ. Однако не все указанные ведомства понимают серьезность сложившейся ситуации, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

"На прошедшем во вторник (9 февраля. - Прим. ред.) совещании представители Минтруда сказали, что рассмотрят этот вопрос и доложат по проблеме. Но совершенно очевидно, что проблема есть! Со стороны Минтруда мы пока не видим желания каким-либо образом этот вопрос решать – звучат лишь общие слова. В Минсельхозе, наоборот, делают все возможное и стараются помогать регионам. Там понимают, что нехватка рабочих рук в сезон – это очень серьезно", – подчеркнул он.

Михаил Глушков добавил, что в минувшем году Минсельхоз сумел обеспечить аграрный сектор рабочей силой для проведения полевых работ. Тогда общую потребность в мигрантах удалось снизить более чем вдвое за счет перераспределения специалистов из других отраслей экономики и привлечения на полевые работы студентов аграрных вузов.

Однако опрошенные Sputnik эксперты и аграрии сомневаются, что такие меры помогут обеспечить сельское хозяйство работниками и в нынешнем году.

Студенты не помогут

По оценке Минсельхоза, наибольшая нехватка рабочих рук сейчас ощущается в Волгоградской и Астраханской областях, где овощи традиционно выращиваются с применением ручного труда. Для сезонных работ этим регионам требуется дополнительно свыше 22 тысяч иностранных работников (58,4% от общей потребности по стране).

"Очень насущная проблема для Астраханской области. На сезон мы обычно привлекаем чуть больше 25 тысяч человек. У нас уже есть заявки на 1,8 тысячи иностранных работников, а общая потребность в них составляет около 11 тысяч", - сказали Sputnik в Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

Порядка 20 тысяч сезонных работников традиционно задействованы в овощеводстве Волгоградской области, из них 11 тысяч – иностранцы, уточнили в местном комитете сельского хозяйства.

В целом, по словам Михаила Глушкова, потребность в иностранных работниках в российском растениеводстве составляет более 35 тысяч человек. "Вероятно, это тот показатель, который уже невозможно будет покрыть за счет россиян: нужного количества работников просто нет", – заявил Михаил Глушков.

Такой точки зрения придерживаются и в астраханском министерстве.

"Покрыть дефицит за счет внутренних мигрантов и студентов не получится. Специфика области такова, что собрать весь выращенный урожай за счет местного населения невозможно: урожая очень много, а людей мало. Мы пробовали набрать студентов, но они далеко не всегда готовы выезжать на поля", - объяснили в ведомстве.

В меньшей степени ситуация с дефицитом работников характерна для Москвы и Подмосковья. Генеральный директор компании "Дмитровские овощи" Сергей Филиппов считает, что в этом году сельскохозяйственным предприятиям Московской области потребуется около 8 тысяч мигрантов.

Разовые вливания неквалифицированной рабочей силы проблему не решат, уверен бизнесмен. "Нашему предприятию на постоянной основе нужно 150 мигрантов. К началу апреля у нас останется не более 50 человек, потому что все остальные уедут на родину, но вернуться уже не смогут из-за закрытых границ. Получается, в сезон мы входим без постоянного состава для полевых работ. Внутренние мигранты этой проблемы не решат – нам нужны работники на круглый год, а не кратковременный период", – сказал он.

Вместе с тем Сергей Филиппов признался, что в определенной степени свои потребности столичный регион закрывает за счет внутренних мигрантов.

Минсельхоз РФ представит в правительство предложения по трудовым мигрантам >>

"Я разговаривал с бизнесменами из регионов. У них такой же дефицит работников. Их люди приезжают к нам, а у них образуется дыра. Мы просто оттягиваем на себя те внутренние ресурсы, которые есть в регионах. Особенно от этого страдает юг – там очень много полевых работ. Мигранты из Средней Азии приучены к труду и лучше понимают специфику сельского хозяйства. Наши граждане не готовы каждый день работать в поле – привыкли к тепличным и офисным условиям", – заключил предприниматель.

Овощи в цене

Возможный срыв сезонных работ в 2021 году ударит не только по аграриям, но и по потребителям, предупредил Михаил Глушков.

"Во вторник представитель Волгоградской области обратился к Минтруду. Он сказал им не удивляться, если цены на овощи начнут повышаться. Это очень серьезное заявление. Настоящий крик души человека, который отвечает за производство продукции", – рассказал он.

Эксперт напомнил, что в 2020 году из-за нехватки рабочей силы цены на разнорабочего в день в определенный момент выросли с 1,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Все дополнительные затраты сельхозпроизводители будут неизбежно закладывать в цену своей продукции.

Косвенно такие опасения подтверждаются данными Минсельхоза. По подсчетам ведомства, за период с 1 по 27 января лидером по темпу роста цен стала плодоовощная продукция. Стоимость огурцов выросла на 9,7%, картофеля – на 8,4%, помидоров – на 3,8%. Резкий скачок цен в министерстве объяснили сезонным факторов и сокращением запасов урожая 2020 года.

Оптимистичный прецедент

Впрочем, поручение Виктории Абрамченко дало экспертам повод для осторожного оптимизма. Внимание правительства к этой теме и работа Минсельхоза позволят разрешить вопрос в ближайшие месяцы, предположили они.

Если этого не произойдет, аграриям остается надеяться на президента. В качестве примера Михаил Глушков привел строительную отрасль, представители которой также испытывали серьезный дефицит иностранных работников. Ситуация стала улучшаться только после вмешательства главы государства.

"В строительстве ситуация была такая же, если не хуже. Потом Владимир Путин дал поручение пригласить мигрантов на стройки. Наши девелоперы сразу отреагировали и в кратчайшие сроки организовали рейсы", – заключил он.