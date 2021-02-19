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Узбекистан предложил СФ РФ совместно решать проблемы мигрантов

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210219/16036521/Uzbekistan-predlozhil-SF-RF-sovmestno-reshat-problemy-migrantov.html

При рассмотрении вопросов сотрудничества в области трудовой миграции стороны акцентировали внимание на совместном решении актуальных проблем в данной сфере.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана предложил Совету Федерации РФ объединить усилия по решению проблем узбекистанцев, работающих в России, сообщает информационная служба верхней палаты парламента республики.

Вчера, 18 февраля, в формате видеоконференции состоялось пятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Сената Узбекистана и Совета Федерации под председательством первого вице-спикера верхней палаты Садыка Сафаева и заместителя председателя СФ Ильяса Умаханова.

"При рассмотрении вопросов сотрудничества в области трудовой миграции стороны акцентировали внимание на совместном решении актуальных проблем в данной сфере и планах взаимодействия на перспективу", - говорится в сообщении.

Обсуждены также вопросы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, мероприятия по укреплению межрегиональных связей, развитию туризма, в том числе возобновление прямых рейсов, в условиях пандемии коронавируса.

Теги:
трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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