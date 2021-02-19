Узбекистан предложил СФ РФ совместно решать проблемы мигрантов

При рассмотрении вопросов сотрудничества в области трудовой миграции стороны акцентировали внимание на совместном решении актуальных проблем в данной сфере.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана предложил Совету Федерации РФ объединить усилия по решению проблем узбекистанцев, работающих в России, сообщает информационная служба верхней палаты парламента республики.

Вчера, 18 февраля, в формате видеоконференции состоялось пятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Сената Узбекистана и Совета Федерации под председательством первого вице-спикера верхней палаты Садыка Сафаева и заместителя председателя СФ Ильяса Умаханова.

"При рассмотрении вопросов сотрудничества в области трудовой миграции стороны акцентировали внимание на совместном решении актуальных проблем в данной сфере и планах взаимодействия на перспективу", - говорится в сообщении.

Обсуждены также вопросы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, мероприятия по укреплению межрегиональных связей, развитию туризма, в том числе возобновление прямых рейсов, в условиях пандемии коронавируса.