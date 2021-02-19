В Якутии дали условный срок продавцам фальшивых документов мигрантам

Мошенники за деньги предлагали иностранцам, незаконно пребывающим в Якутии, услуги по легализации их нахождения на территории РФ.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Суд приговорил к условному сроку организаторов нелегального пребывания мигрантов в Якутии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по республике.

"Восьмого февраля Якутский городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России ("Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору"), и приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно", - рассказали в пресс-службе.

Известно, что 42-летний уроженец Алданского района и 45-летняя гражданка Кыргызстана за деньги предлагали иностранцам, незаконно пребывающим в Якутии, услуги по легализации их нахождения на территории РФ. Поддельные документы впоследствии поступали в миграционную службу и становились основанием для продления срока их пребывания в России.