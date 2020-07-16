Советский саблист об Олимпиаде-80: национальность была одна – член команды

В сборной СССР по фехтованию, по воспоминаниям многократного чемпиона и успешного тренера Виктора Кровопускова, были представители всех союзных республик. В конце 70-х - начале 80-х этот вид спорта являлся сверхпопулярным.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik, Лев Рыжков. Советский саблист с подходящей для этого олимпийского вида фамилией Виктор Кровопусков на московской Олимпиаде завоевал 2 медали. Многократный чемпиона и успешный тренер рассказал, почему не участвовал в шествии сборной на открытии Игр, как ему удалось победить и на что хватило гонорара.

Не думать о медалях

Спортсмен-олимпиец не турист. Как правило, ему некогда осматривать достопримечательности города. Все свободное время занимает подготовка к состязаниям, вспоминает четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков. Саблист вспоминает, что ограничения для атлетов в дни игр были одинаковы и в Канаде в 1976-м, и в СССР в 1980-м.

© Sputnik / Дмитрий Донской Чемпион мира по фехтованию Виктор Кровопусков обучает юных саблистов мастерству ведения боя.

"Олимпийского Монреаля я толком даже и не видел, - признается Виктор Кровопусков. - Нас как завезли в монреальскую Олимпийскую деревню, так мы там и находились. А в городе я был только пару-тройку раз, и то уже после соревнований. А видел я там, в основном, только магазины. Меня поймет любой советский человек".

Чемпион-саблист признается, что гулять по олимпийской Москве особенно не рвался – как-никак, родной город.

"Нас, в принципе, в город-то не пускали, - говорит спортсмен. - В Москве мы, фехтовальщики, жили не в Олимпийской деревне, а в Новогорске, на центральной спортивной базе. А выступали в зале ЦСКА. Так что дорога, прямо скажем, небольшая. Когда соревнования закончились, нас всех отпустили по домам. Честно вам скажу: все было очень здорово. Приветливые люди. Правда, народу, вы сами понимаете, было не особенно много".

В то же время на состязаниях, по словам Кровопускова, всегда наблюдался аншлаг. Каждое соревнование собирало полные залы. А для любого спортсмена приятнее выступать при заполненных трибунах.

"В зале за меня болели жена с ребенком, - вспоминает чемпион. - Ребенок совсем маленький был. Я еще и матери предложил прийти, поболеть. Но мама у меня была суеверная. Она сказала: "Я не видела тебя, и не надо! Ты сам давай выступай".

Во время московской Олимпиады советская школа фехтования на саблях пережила настоящий триумф. Достаточно сказать, что в финале встречались два спортсмена сборной СССР. Притом подопечных одного и того же тренера. Был "перебой", то есть, дополнительная, не предусмотренная ранее финальная встреча, которую назначили из-за того, что лидеры турнирной таблицы набрали одинаковое количество очков.

© Sputnik / Дмитрий Донской Чемпион Олимпиады-80 по фехтованию в личном и командном зачете, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Алексеевич Кровопусков (1948 г. р.) (слева). Универсальный спорткомплекс ЦСКА. XXII летние Олимпийские игры (19 июля - 3 августа).

"Финальная встреча у нас была с моим другом Михаилом Бурцевым, - вспоминает чемпион. - Ну, спорт есть спорт. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Мы в одном и том же зале тренировались у одного тренера, брали уроки. И знали друг друга досконально. Тут просто вариант такой – кто кого обсчитает, переиграет, кому больше повезет. Победил я неожиданно – я ведь в Москве ничего никогда не выигрывал, кроме чемпионата СССР".

Секрет победы по Виктору Кровопускову - никогда не думать о награждении, о том, что надо выиграть главное соревнование четырехлетия. Надо просто выполнять свою работу.

На премию купил мебель

По итогам Олимпийских игр, как вспоминает Кровопусков, состолся банкет в Кремле, на который были приглашены все чемпионы.

"Кто там присутствовал из руководства, я, если честно, уже не очень хорошо это помню, - признается атлет. - По-моему, из правительства там никого не было. Но врать не буду. Помню только, что пригласили меня туда в обязательном порядке. Сказали: "Ты что? Будут все иностранцы, кто выиграл, а от наших, вроде как, никого? Давай быстренько на банкет!"

Чемпион рассказывает, что не был ни на параде олимпийских команд в День открытия Игр, ни на грандиозной церемонии закрытия.

© Sputnik / Юрий Сомов Виктор Кровопусков - серебряный призер личного турнира саблистов. VII летняя Спартакиада народов СССР в спортивном комплексе ЦСКА.

"В фехтовании как? Команда – пять человек, а выступают трое, - говорит чемпион. - И от нас на парад открытия пошли те спортсмены, которые не выступали, кому еще предстоит ждать своих соревнований. Скамейка запасных. А основные люди не все ходят. Главное – это не пройти. Главное – выиграть. А пройти может любой. Но какая-то обязаловка была. Обычно "задним" номерам говорили: "Ты, ты и ты – идете на парад". Все. Не обсуждалось".

Кровопусков признается, что на решении не ходить на парад сыграл роль и предыдущий, монреальский, опыт.

"Советский Союз писался как USSR, одна из самых дальних букв алфавита, - вспоминает олимпиец. - Знаете, сколько надо было отстоять перед тем, как пойти? Это очень долго и утомительно. Не так просто это все выстоять. А когда мы в Москве принимали парад, то, по правилам, страна-хозяин идет последней, в любом случае. Так что на параде, в основном, идут не атлеты, а тренера, массажисты. Ну, и некоторые спортсмены".

Конечно, за полученные медали были положены солидные денежные премии.

"В Москве спортсмену за золотую медаль давали 4 тысячи рублей, - вспоминает олимпиец. – На что я их потратил? В основном, на мебель. Я как раз перед Олимпиадой получил в столице квартиру. Она была совершенно пустая, и я потратил призовые на обстановку. И осталось добавить к накоплениям на машину. "Волга" тогда, по-моему, стоила 4,5 тысячи рублей. Это сейчас (медалистам. - Прим. ред.) на Красную площадь автомобили пригоняют. Прямо с ключами. А тогда за нее надо было еще и биться. Столько народу, столько желающих".

После Олимпиады никаких существенных перемен в жизни триумфатора соревнований не произошло.

"Мне ничего не предлагали, - вспоминает атлет. - Да мне было еще и не так много лет – тридцать два года. У нас этот возраст считается самым расцветом. Так что у меня не было никакого желания заканчивать карьеру и посвящать себя чему-то другом. Я был и остался спортсменом и тренером".

Виктор Кровопусков выступал до 1986 года, до 1992-го - тренер в ЦСКА, позже был востребован за границей. Он тренировал спортсменов в Китае, Японии, Индии и Иране. Под руководством советского специалиста впервые в спортивной истории иранский саблист дошел до финального этапа соревнований на Олимпиаде в Лондоне, заняв 4-е место.

Национальность одна – член команды

В сборной СССР по фехтованию, по воспоминаниям Виктора Кровопускова, были представители всех союзных республик. В конце 70-х - начале 80-х этот вид спорта являлся сверхпопулярным. Во многом и благодаря кинематографу. Например, после телесериала "Д`Артаньян и три мушкетера" боями на шпагах грезила вся молодежь огромной страны. Не только мальчишки.

"В советской команде не только я был четырехкратным чемпионом, - вспоминает Кровопусков. - У нас был Виктор Сидяк – тоже четырехкратный олимпийский чемпион из Белоруссии. Из Украины был Владимир Смирнов – олимпийский чемпион. Впоследствии он, к сожалению, погиб на дорожке. Но, в общем-то, в команде было без разницы кто ты и из какой республики приехал. Национальность была одна – член команды".

Самые сильные фехтовальные школы того времени, по воспоминаниям чемпиона, были в России, Беларуси, на Украине.

"Шпага была в Прибалтике очень сильная, - рассказывает Кровопусков. - Из Таллина, из Эстонии, ребята были очень сильные. Сабир Рузиев был, например, из Ташкента, рапирист. В каждой республике по одному человеку, но обязательно были. Ну, а в Белоруссии, на Украине – там, конечно, больше".

Собственно, фехтовальные традиции в национальных спортивных школах и сейчас, по мнению олимпийского чемпиона, достаточно сильны – и на Украине, и в странах Балтии, и в Казахстане.

"Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов очень много делает для развития фехтования в странах, где оно не очень развито, - говорит Виктор Кровопусков. - Федерация оказывает им посильную помощь. А дальше - зависит от таланта спортсменов и тренеров".

И сейчас Виктор Кровопусков внимательно следит за выступлением олимпийцев в своем виде спорта.

"У меня отношение к Олимпиадам не меняется никогда, - говорит чемпион. - Я считаю, что Олимпийские игры – это главный старт четырехлетия. Будь ты хоть трижды чемпионом мира – все равно, звание олимпийского чемпиона будет главнее. А допинг-скандалы… Допинг – это, конечно, плохо. Что я могу сказать? Я ведь никогда его не употреблял. В фехтовании он вообще противопоказан, потому что соревнования долгие. Никакого допинга не хватит. У нас даже разговоров на эту тему никогда не было".