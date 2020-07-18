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Олимпиада 1980

Призер Олимпиады-80 о тренировках на перроне и анекдотах для мальчиков

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Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200718/14572017/Prizer-Olimpiady-80-o-trenirovkakh-na-perrone-i-anekdotakh-dlya-malchikov.html

Обладательница бронзовых медалей по хоккею на траве Валентина Заздравных рассказала о том. как она и ее сверстницы из Андижана пришли в этот новый для СССР вид спорта, как готовились к играм и чем больше всего ей запомнилась эта Олимпиада.

По словам Валентины Михайловны, спортсменам были созданы прекрасные условия и на тренировочной базе в Новогорске, и непосредственно в самой олимпийской деревне. Участников кормили по высшему разряду, даже получалось отправлять на родину продуктовые посылки.

Боевой дух спортсменов поддерживали советские артисты. в том числе и юмористы. приезжавшие на базу с концертами. По воспоминаниям Заздравных, там царила веселая и почти семейная атмосфера.

Несмотря на упущенную победу, бронзовых призеров такого молодого для страны вида спорта на малой родине встречали как героев.

Воспоминаниями об Играх в Москве прославленная спортсменка поделилась в интервью Sputnik Узбекистан.




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