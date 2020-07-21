История с билетом: как заполнялись трибуны московской Олимпиады-80

Раздача на предприятиях, неформальная биржа обмена, рекордные скидки. О том, как люди попадали на олимпийские соревнования в СССР - в нашем материале.

БАКУ, 21 июл — Sputnik, Алексей Стефанов. Дизайн билетов на открытие и закрытие XXII Олимпийских летних игр 1980 года в СССР, а также на все спортивные мероприятия был скопирован с монреальской Олимпиады. Выполнены они были в трех цветах и на трех языках - русском, французском и английском. Для своего времени вполне современно. Но мало кто знает, что изначально дизайн билетов был иной и за их печатать платил не Советский Союз, а компания Coca-Cola.

© Foto : Public domain Обложка билета на XXII Олимпийские летние игры

Деньги вернуть, билеты - уничтожить

"Каким был билет раньше? Наипростейшим - на обычной цветной бумаге, которую легко было подделать, печатались названия мероприятий, время и цена. И вы представляете - отпечатать билеты на нашу Олимпиаду взялась компания Coca-Cola. Они получились роскошными - на красивой бумаге с водяными знаками был нарисован циферблат со стрелочками. Просто фантастика", - рассказал Sputnik бывший председатель Олимпийского комитета СССР и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

В те годы он был первым заместителем председателя оргкомитета Олимпиады-80 и под руководством председателя оргкомитета, заместителя главы правительства СССР Игнатия Новикова регулярно присутствовал на встречах с высшим руководством страны в качестве специалиста именно по спортивной составляющей. Поэтому такие истории знает не понаслышке.

"Только вдумайтесь - Coca-Cola не только не взяла с нас ни копейки, так еще и заплатила за печать билетов валютой приличную сумму. Да, на билетах стоял логотип компании, что сегодня считается обычным делом. Но тогда этот факт вывел из себя члена Политбюро ЦК Суслова (ЦК КПСС Михаила Суслова – ред.), который заявил, что никаких логотипов на наших билетах не будет и приказал деньги компании вернуть, а все билеты пустить под нож", - до сих пор возмущается Смирнов.

В итоге дизайн билетов был изменен. Нельзя сказать, что они получились совсем уж неудачными, но все-таки копировали билеты игр в Монреале, которые состоялись в 1976 году.

© Foto : Public domain Обложка билета на XXII Олимпийские летние игры

Своим дешевле - за нас платили иностранцы

Всего было напечатано чуть более шести миллионов билетов, из которых не удалось реализовать только около полумиллиона. Точная сумма неизвестна, но, по некоторым данным, за них было выручено 20,2 миллиона советских рублей. И большая часть этих денег была получена не от граждан СССР, а от иностранцев.

Дело в том, что распространением билетов на Олимпийские игры в СССР занимались агенты в 72 странах. И хотя там было реализовано 1 323 790 билетов (к примеру, в США - 192 853, а в ФРГ - 91 735, в ГДР - 116 316, в Польше - 98 947), платили они не по номинальной стоимости в рублях, а в валюте своих стран, а обменный курс тогда был не рыночный, а установленный государством. Но именно такую цену и рекомендовал Международный олимпийский комитет (МОК).

В то же время хозяевам Олимпиады купить билеты на открытие-закрытие Игр и сами состязания было непросто – в свободную продажу они не поступали. Но зато распространялись со скидкой в 70%.

В общей сложности было установлено тринадцать разных цен на билеты. Дороже всего обходились церемонии открытия-закрытия Игр - от 10 до 25 рублей. Далее следовали финалы - от 5 до 18 рублей и полуфиналы - от 3 до 15 рублей, а билеты на утренние и отборочные соревнования стоили от 2 до 6 рублей. И это полная цена для всех болельщиков. Граждане СССР платили только 30% от их стоимости.

"Купить билеты на Олимпийские игры просто в киоске было нельзя - они распространялись на предприятиях и в учреждениях, выделялись передовикам производства. У меня были путевки. Первую часть я получил через бюро международного молодежного туризма "Спутник", вторую через профсоюз. И все это со скидкой 70%", - рассказал спортивный журналист из Санкт-Петербурга Станислав Таратынов, освещавший Олимпиаду-80.

© Foto : Public domain Обложка билета на XXII Олимпийские летние игры 1980 года

Репортера удивило, что попасть на состязания сложно было и людям с "блатом".

"Мой любимый вид спорта - баскетбол, матчи проходили в спорткомплексе "Олимпийский". И вот идешь туда, а возле входа расхаживают знаменитые и заслуженные тренеры СССР и спрашивают лишний билетик. Я всех их знал. Видимо, все было настолько ограниченно, что даже людям, связанным с этой игрой, они не доставались", - вспоминает Станислав Таратынов.

Билеты менялись, но не возвращались

Купить билеты на олимпийские состязания не через предприятие или учреждение было сложно. Рассказывают, что такая подпольная торговля велась в районе Пушкинской площади. Там билетами торговали втридорога, но правоохранительные органы старались пресекать спекуляцию.

Была и другая проблема - обычно билеты среди граждан СССР распространялись вне зависимости от пристрастий к тому или иному виду спорта. Брали все, что давали, чтобы потом обменять на что-то стоящее. И такая возможность была - причем, вполне официальная.

"Специальный пункт был возле "Лужников" - с правой стороны на выходе из метро "Спортивная". Кто-то хочет смотреть футбол, но у него билет на легкую атлетику. Вот там билеты и менялись", - вспоминает Таратынов.

По другим данным, была и стихийная неформальная точка обмена билетов между гражданами в районе Проспекта Мира. Любопытно, что билеты на некоторые состязания обменивались не один к двум. К примеру, гимнастика была в большой цене и за нее могли отдать два билета на плавание, а два билета на бокс обменивались на все футбольные матчи с участием сборной СССР или на финал по легкой атлетике.

© Foto : Public domain Обложка билета на XXII Олимпийские летние игры 1980 года

А вот самые не котируемые билеты - на гребной канал в Крылатском могли стоить 60-70 копеек. И на некоторые соревнования продавались и того меньше - за 30 копеек. Но тут причина была даже не в том, что этот вид спорта был малоинтересен. Билеты на трибуны продавались фактически повторно. Они заранее были выкуплены иностранцами, которые из-за бойкота в Москву не приехали.

Болельщики, отказавшиеся прилетать, хотели вернуть билеты, но такой возможности не было. Поэтому билеты были пущены в оборот по новой - продавались либо раздавались организациями бесплатно. Не оставлять же трибуны пустыми. Но в какой-то момент руководители Огркомитета испугались, что потерявшие деньги зрители увидят в телетрансляции, что их места заняты, и уже на этом основании потребуют компенсировать им расходы. Но этого не произошло.

Только цифры

Как выяснилось по окончании Олимпиады, самыми популярными среди зрителей оказались церемония закрытия Игр и соревнования по парусному спорту (реализовано 100% билетов), а самыми непопулярными были соревнования по хоккею на траве (реализовано 84,3%).

© Foto : Public domain Обложка билета на XXII Олимпийские летние игры 1980 года

На Западе стал распространяться миф, что из-за бойкота продажа билетов на Олимпиаду в Москве и других городах Советского Союза провалилась. Однако сравнение с ближайшими Играми - в Мюнхене в 1972-м, в Монреале – в 1976-м и Лос-Анжелесе в 1984-м - свидетельствуют о другом.

В Мюнхене из 4 483 127 билетов было продано 3 412 626 (76,1%), из них в других странах 1 100 000. В Монреале из 4 798 962 было продано 3 187 173 (66,4%), из них за границей страны-хозяйки Олимпиады - 1 029 305. В Лос-Анджелесе из 6 909 000 продали 5 720 000 (82,8%), из них за пределами страны 450 000.

И теперь напомним, что в СССР из 5 466 321 билетов продали 5 268 163 билетов (86,7%), из них за границей 1 323 790. Цифры говорят сами за себя.