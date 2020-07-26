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Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по фехтованию в командном турнире 1974, 1979, 1981 годов, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года Сабир Рузиев.

Фехтовальщик Собир Рузиев: эта минута на Олимпиаде-80 снится мне до сих пор

© Sputnik / Сергей Киврин
Олимпиада 1980
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200726/14611233/Fekhtovalschik-Sobir-Ruziev-eta-minuta-na-Olimpiade-80-snitsya-mne-do-sikh-por.html

Путь к олимпийской медали для Собиржона Рузиева не был простым. Но он не остановился перед трудностями и внес большой вклад в развитие спорта в родном для него Узбекистане. А теперь взялся за открытие школы, где будут учиться будущие чемпионы.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik, Андрей Злыденный. Каково это – участвовать в Олимпийских играх, легко ли было попасть в советскую сборную и как развивается спортивное фехтование в Узбекистане – об этом корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с серебряным призером Олимпиады-80 в Москве и экс-главой Национального олимпийского комитета и Федерации фехтования Собиржоном Рузиевым.

Тернистый путь в пятерку сильнейших

Путь к чемпионатам мира и олимпийскому пьедесталу нельзя назвать простым. Для всех он разный, но всегда требует упорства и полной отдачи делу. Особенно это касалось спортсменов, которые выросли в глубинке, вдали от Москвы и других центральных городов.

Собиржон Рузиев ( в центре)
Из личного архива Собиржона Рузиева
Фехтовальщик Собир Рузиев в составе сборной СССР
"Попасть в сборную Советского Союза было очень тяжело. Почему? Потому что, вы представляете, 300 млн населения – это попасть в пятерку в своем виде спорта, и участвовать, и защищать флаг Советского Союза. Было это очень сложно. Внимание уделяли центральным регионам СССР, а Средняя Азия считалась периферией – в национальную сборную от нас попадали единицы", – воспоминает Собиржон Сабитович.

Тем не менее молодому парню из Ташкента все же удалось показать себя и пробиться в спорт высоких достижений: Рузиев несколько раз становился чемпионом страны, Европы и мира по фехтованию.

Член сборной команды СССР по фехтованию на рапирах Сабир Рузиев.
© Sputnik / Моргулис
Член сборной команды СССР по фехтованию на рапирах Сабир Рузиев.

Минута на вес "бронзы"

Лучница Наталья Бутузова (Узбекская ССР, Ташкент) после выстрела, который принес ей серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из лука. XXII летние Олимпийские игры в Москве.
© Sputnik / Андрей Соломонов
Лук-талисман Натальи Бутузовой, дуэль с подругой и слезы в пустой квартире
Честь Советского Союза Рузиев защищал на Олимпийских играх 1976 года в Монреале и в 1980-м в Москве. Последняя Олимпиада запала ему в память больше всего. Действительно есть что вспомнить: тогда он вышел в финал турнира по фехтованию и в индивидуальном, и в командном зачетах.

Собиржону Рузиеву вместе с командой СССР удалось занять второе место. Но менее удачлив оказался в финале личного первенства – он был лишь в шаге от медали и все решила одна единственная минута.

"По жеребьевке получалось, что я удачно начал свои бои выигрывать. Два боя я выиграл – у поляка, у румына. И потом я вел у Смирнова, но ему проиграл 5:4, Романькову проиграл и вел 4:1 у француза Жулье. Он был на Олимпийских играх третьим. И за одну минуту он взял перерыв, и в этом перерыве он немножко успокоился. А я, видно, уже на таком взводе был – все, я выиграл у него, уже медаль имею. 4:1 вел, фактически это уже победа была. Но вот эта минута, которую он взял, она меня как бы ослабила, я потерял бдительность, а он, наоборот, настроился. И получилось, что я этот бой проиграл. До сих пор мне снится, что я без медали остался", – говорит Рузиев.

Поддерживал Собиржона Сабитовича, без преувеличения, весь Узбекистан – от партийного руководства до семьи, друзей и простых болельщиков. Отдельной радостью было то, что супруга с дочкой находились рядом, в столице.

Собиржон Рузиев ( в центре)
Из личного архива Собиржона Рузиева
Фехтовальщик Собиржон Рузиев вместе со своими коллегами по сборной СССР
Для них это была не только возможность морально поддержать мужа и отца, но и просто увидеть его. Ведь подготовка к соревнованиям, можно сказать, надолго разлучила их.

"Считайте, что целый год почти я дома не был, мы жили в основном на олимпийских базах, с утра до вечера у нас тренировки. И только цель была одна – успешно выступить на Олимпийских играх", — добавил ветеран спорта.

Серебряный призер в соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде Рустам Ямбулатов. Стрельбище Динамо в Мытищах. XXII Олимпийские игры.
© Sputnik / Федосеев
Стрелок Ямбулатов: "серебро" ОИ-80, линолеум за медаль и звонки от киллеров
На родине узбекских спортсменов, которые в Москве завоевали две золотых и несколько серебряных и бронзовых медалей, встречали с почетом. Их принял лично первый секретарь ЦК компартии Шараф Рашидов и вручил им заслуженные подарки. Участники Игр потом много раз выезжали в турне по республике и делились своими впечатлениями с жителями городов и колхозов.

Поединок рапиристов Сабира Рузиева и Бориса Корецкого. VIII летняя Спартакиада народов СССР. Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне Олимпийский комплекс Лужники).
© Sputnik / Дмитрий Донской
Поединок рапиристов Сабира Рузиева и Бориса Корецкого. VIII летняя Спартакиада народов СССР. Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне Олимпийский комплекс "Лужники").
Но долго почивать на лаврах не пришлось – впереди были новые тренировки и турниры. К сожалению, для Рузиева московская Олимпиада оказалась последней в карьере: Игры 1984 года в Лос-Анджелесе, на которые он должен был поехать, Советский Союз и ряд других стран бойкотировали в ответ на аналогичный шаг США в отношении Олимпиады-80.

"И супруга говорит: "У тебя ребенок растет, даже тебя не видит – ты все время на сборах, на соревнованиях". Тогда я уже решил уйти и заняться уже тренерской работой в Ташкенте", – вспоминает Собиржон Сабитович.

Собиржон Рузиев (на пьедестале в центре)
Из личного архива Собиржона Рузиева
Фехтовальщик Собиржон Рузиев на церемонии награждения на одном из турниров
Но это решение все-таки далось ему нелегко – уже через месяц он захотел вернуться в команду. Но перед этим позвонил старшему тренеру сборной, выдающемуся фехтовальщику Владимиру Назлымову. Именно он окончательно убедил призера Олимпиады-80 стать наставником для молодого поколения спортсменов.

Воспитывая новых чемпионов

Не менее насыщенной оказалась и карьера после ухода из спорта. Рузиев был старшим тренером Туркестанского военного округа (сказалось "армейское" прошлое), а затем перешел в другой вид спорта: стал наставником команды по довольно экзотической игре – регби.

Сборная СССР по хоккею на траве в одном из матчей на Олимпиаде-80 против команды Польше
Из личного архива Валентины Заздравных
Валентина Заздравных: роковой промах, прием у Рашидова и работа в продмаге
Уже в годы независимости Узбекистана Собиржон Сабитович занял министерскую должность – председателя Госкомспорта, а затем возглавлял Национальный олимпийский комитет и Федерацию фехтования республики. Организационная работа была не менее тяжелой и ответственной, чем непосредственно спортивные выступления.

Именно желание помочь своей стране не позволило Рузиеву уехать за границу тренером, хотя такие предложения ему неоднократно поступали.

"Я не хотел никуда ехать, потому что я уже наездился. Хотел у себя дома быть в Узбекистане, потому что я здесь фехтованием занимался, мне было столько внимания уделено, столько на меня было израсходовано финансов, чтобы я везде ездил по миру. У меня есть цель - создать в республике свою школу фехтования и свой опыт передать детям", – поделился планами Рузиев.

Собиржон Рузиев (в центре)
Из личного архива Собиржона Рузиева
Собиржон Рузиев (в центре)
Ему удалось набрать учеников и начать тренировки, затем это дело в свои руки взял его племянник – сейчас пять его воспитанников участвуют в соревнованиях в составе национальной сборной. Но руководящая работа не позволяла полностью отдаться любимому делу. Только сейчас, после того как он оставил эти государственные посты, Рузиев как никогда близок к осуществлению своей мечты.

"В прошлом году я уже нашел хорошую школу, встретился с ее директором. Мне очень она понравилась и, самое главное, зал, который подходит именно для занятий по фехтованию. Школа эта находится в Юнусабаде, в ней учатся 1 200 детей – очень большая школа. Дети учатся все в первую смену, а во вторую залы как раз свободы для занятий. Осталось только оборудование закупить - и можно заниматься", — продолжает Рузиев.

Олимпиада-80
© Sputnik / А. Князев
Олимпиада-80: узбекские фрукты, абхазский сыр и эстонский талисман
Но пандемия коронавируса приостановила реализацию этих замыслов. Но это, уверен тренер, ненадолго. Помимо основ владения холодным оружием, Рузиев планирует преподавать детям и французский язык.

"Все просто: фехтование – это французский вид спорта. У нас все соревнования и судейство проходят на французском языке. А у нас сейчас, когда дети ездят на соревнования, язык не знают. Со знанием языка спортсмен может и не станет в будущем чемпионом, но сможет, к примеру, работать судьей международной категории, выступать в этом качестве от Узбекистана", — пояснил Рузиев..

Спорт, политика и коронавирус

Собиржон Сабитович с сожалением отмечает, что спорт от политики пока никак не удается отделить и с этим приходится сталкиваться постоянно. Ведь на любых соревнованиях, независимо от их уровня – первенства мира, Олимпиады или другие – спортсмены защищают честь своих стран. А обязанность государства: создать для них условия, чтобы они могли тренироваться и уже завтра стать чемпионами.

Рузиев испытал это влияние на себе – в 1984-м, когда он так и не поехал на свою третью Олимпиаду в США. А сейчас в планы спортсменов всего мира вмешалась эпидемия.

"Сейчас перенесли Олимпийские игры и для тех ребят, которые уже в возрасте, которые мечтают дойти до Олимпа, до медали, для них этих Игр, возможно, уже не будет. Это всегда тяжело, ведь многие стремятся к высшей спортивной награде всю жизнь", – заметил Рузиев.

Но серебряный призер Олимпиады-80 уверен, что никогда на стоит отчаиваться, нужно оставаться верным своей цели и идти до конца. Сам же он в своем нынешнем статусе будет делать все, чтобы воспитать новое поколение чемпионов и развивать вид спорта, которому остается верен почти полвека.




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