Первый узбекистанец – олимпийский чемпион: триумф Эркина Шагаева в Москве

На Олимпиаде-80 мужская сборная СССР по водному поло убедительно обыграла всех соперников и завоевала "золото" во второй и, к сожалению, последний раз. В звездной команде победителей был и уроженец Узбекской ССР Эркин Шагаев – первый олимпийский чемпион республики.

Путь к Олимпиаде в обновленной команде

Эркин Шагаев начал играть в водное поло в ташкентском клубе "Мехнат" ("Труд"). Команда выступала в Высшей лиге чемпионата СССР. Шагаев остался верен этому коллективу на протяжении всей спортивной карьеры, хотя после громких побед его приглашали в именитые советские клубы — ЦСК ВМФ, "Динамо" и МГУ.

"В Узбекистане была своеобразная школа водного поло, проповедовавшая скоростную контратакующую игру. На республиканских турнирах мы достигали отличных результатов: юниорские команды даже выигрывали первенства Советского Союза, а взрослая сборная республики завоевала бронзовые медали на Спартакиаде народов СССР в 1983 году. При этом состав сборной был многонациональным: игроки из Узбекистана, Казахстана, Эстонии, Грузии, Украины и других регионов страны", — вспоминает спортсмен.

Впервые в сборную Шагаева пригласили в декабре 1976-го – сразу после неудачи на Играх в Монреале (8-е место). За последующие четыре года через сито отбора прошли 52 кандидата, в их числе был и восемнадцатилетний Эркин из Ташкента.

Из личного архива Эркина Шагаева Эркин Шагаев

"Это было очень трудное время для нас. На чемпионате мира мне не хватило скоростной выносливости. В тот год я тренировался особенно интенсивно, но при этом постоянно чувствовал усталость. Позже мне врачи сказали, что это результат неправильного распределения нагрузки и неотлаженный график тренировок. Необходимо научиться чувствовать свой организм. К счастью, к лету 1979 года я преодолел физические трудности и в итоге попал в заветный состав олимпийской команды", – рассказывает Эркин Шагаев.

Его первым турниром в составе сборной был чемпионат Европы в августе 1977 года. Несмотря на то что его личный дебют был успешным, команда заняла лишь четвертое место, как и на последующем чемпионате мира (1978) и розыгрыше Кубка мира (1979).

Перспективный игрок из Ташкента доказал, что не случайно попал в состав главной команды страны: на одном из предолимпийских турниров в итальянском Больяско Шагаев получил приз как лучший игрок.

Атмосфера помогла превзойти сильнейших соперников

Из личного архива Эркина Шагаева Эркин Шагаев во время олимпиады 80 в Москве

Всех участников Олимпиады-80 поселили в подмосковных домах отдыха.

"Нас специально отдалили от городской суеты, дабы ничто не отвлекало от подготовки. Накануне турнира расписание было подчинено только этому: ранний подъем, завтрак, тренировка, отдых, вторая тренировка, ужин, отдых перед сном. Готовились в Лужниковском бассейне, где должны были проходить матчи предварительного этапа олимпийского турнира. Команда дважды в день выезжала туда на автобусе – по 40 км в одну сторону", – вспоминает Шагаев.

Из личного архива Эркина Шагаева Эркин Шагаев во время олимпиады 80 в Москве

"Деревня была грандиозная, все жилые объекты и спортивные сооружения построили специально к Олимпиаде. Хотя времени гулять по Москве не было, мы посетили Музей боевой славы. Еще на базу в дни отдыха привозили артистов, чтобы после напряженных тренировок мы могли насладиться живой музыкой. Это поднимало настроение. Пожалуй, по организации те Игры были одними из лучших за всю историю их проведения. Все работало как часы: соревнования, тренировки, безопасность, досуг, бытовые вопросы", – уверен Эркин.

Золотой путь

Особенно запомнилась ему Олимпийская деревня.

В июле стартовала Олимпиада. Отборочные матчи группового этапа хозяева Игр проводили в основном вечером. На трибунах в бассейнах "Лужников" и на проспекте Мира, где проходили матчи финальной стадии, собирались тысячи зрителей.

"Витала атмосфера значимости события. Мы были прекрасно настроены и мотивированы, чувствовали ответственность, но не были зажатыми – спасибо за это тренерам. Стиль игры, который я демонстрировал в клубе в Ташкенте, отличался от моей игры в сборной, хотя и там, и там у меня была позиция "подвижного нападающего". Дело в разных партнерах и уровнях оппозиции", – пояснил спортсмен.

© Sputnik / Александр Макаров Финальный турнир по водному поло на XXII Олимпийских играх. Матч СССР-Нидерланды закончился победой советских ватерполистов со счетом 7:3.

На групповом этапе команде СССР противостояли ватерполисты из Италии, Испании и Швеции. Очень важной с моральной точки зрения была игра с итальянцами – действующими чемпионами мира. Тогда эти турниры проходили также раз в четыре года, а значит, и титул был более весомым. На первенстве 1978 года в Западном Берлине сборная СССР остановилась в шаге от пьедестала. В родных стенах было важно взять реванш. Дебютный поединок оказался за хозяевами бассейна. Успешный старт придал ребятам еще больше уверенности.

© Sputnik / Александр Макаров XXII Олимпийские игры. Водное поло. Финальный турнир. Матч СССР - Нидерланды. Момент игры у ворот сборной команды СССР

"В тот период в официальных матчах с венграми мы проигрывали, поэтому очень сильно волновались. Правда, наши соперники тоже нервничали. Тому подтверждение - уникальное событие: Тамаш Фараго – один из лучших игроков мира всех времен, обладавший шикарным броском, – не забил пенальти. Впрочем, мы свой шанс тоже упустили… В 1980 году сборная Венгрии была "командой звезд", а советская сборная – "команда-звезда": мы все дополняли друг друга и сумели одолеть соперника со счетом 5:4. Я был автором двух победных голов. После этой победы я чувствовал, что золотые медали были в пределах нашей досягаемости", – признается Эркин Шагаев.

© Sputnik / Александр Макаров Летние XXII Олимпийские игры 1980 года. Бассейн спорткомплекса "Олимпийский". Матч по водному поло между сборными командами СССР и Югославии. Болельщики поздравляют сборную СССР с победой.

В финальных матчах ключевым был поединок против венгров. Победители Игр в Монреале, чемпионы Европы 1977 года и обладатели Кубка мира 1979-го – они считались одними из фаворитов турнира в Москве.

Далее сборная СССР убедительно обыграла команды Испании, Кубы, Нидерландов, а в финале – сборную Югославии.

"Мы были в состоянии эйфории, просто на седьмом небе: счастье, облегчение, гордость от выполненного долга. Радость была вдвойне приятной от того, что мы добыли победу у себя на родине. Это был переломный момент в истории советской сборной: с середины 1970-х команда перестраивалась, а после победы в Москве мы выиграли все, что можно. Правда, осознание того, что я стал олимпийским чемпионом, ко мне пришло позже", — отметил чемпион Игр в Москве.

Из личного архива Эркина Шагаева Эркин Шагаев во время олимпиады 80 в Москве

Напряженный турнир из восьми матчей, которые Шагаев отыграл практически без замен, не прошел даром – спортсмен сбросил за эти дни почти три килограмма веса.

После победы ватерполистов оставалось несколько дней до завершения Олимпиады. Была возможно спокойно погулять и в полной мере насладиться праздником спорта, но Эркин очень соскучился по семье, невесте, да и хотел отдохнуть от массовой энергетики, поэтому на следующий же день после триумфа улетел в родной Ташкент.

Дома его встречали как героя: даже несмотря на ранний рейс – 4 часа утра, — у трапа стояли друзья и республиканское руководство.

Весь август Эркин Шагаев просто отдыхал дома, а уже в сентябре поехал в Литву с ташкентской командой на новый турнир. Он стал гордостью родного Узбекистана и в качестве почетного гостя посещал школы, трудовые коллективы на фабриках и заводах.

"Я всегда старался вдохновить молодежь нашей победой, чтобы люди достигли успеха – не обязательно в спорте, главное, чтобы в своем любимом деле. Я благодарен спорту за то, что объездил столько стран и весь Советский Союз", – отметил Эркин Шагаев.

В бассейне в "Лужниках", где состоялись олимпийские матчи, красуется мраморная табличка: на ней высечены имена золотой команды-победителя.

Жизнь после спорта

После Олимпиады-80 команда-победитель была сильнейшей в мире еще несколько лет: советские ватерполисты выиграли чемпионат Европы (1983 г.), дважды Кубок мира (1981 и 1983 гг.), чемпионат мира в 1982 году, а также многочисленные крупные международные соревнования с участием сильнейших сборных. Из-за бойкота Игр 1984 года повторить успех Москвы не удалось. Зато советские ватерполисты стали чемпионами альтернативного соревнования "Дружба". После этого Эркин Максудович решил уйти из спорта.

"Я чувствовал себя как выжатый лимон: все-таки восемь напряженных сезонов отыграл за сборную. Это были интереснейшие годы, хоть и нелегкие, с очень интенсивной физической работой на износ. Возможно, сделай я перерыв на полгода, расслабился бы и набрался сил, тогда захотел бы пойти на следующий олимпийский цикл. Но возможности отдыха не было, и в 25 лет я завершил карьеру", – поясняет Шагаев.

Через несколько лет Эркин Максудович успешно защитил кандидатскую диссертацию по спортивной тематике, но его увлекла практическая тренерская работа.

Из личного архива Эркина Шагаева Семья Шагаевых в Австралии

Сначала трудился в родном Узбекистане, позже его пригласили в Австралию. Он приехал в Сидней летом 1991 года с женой и двумя маленькими детьми. Хотел показать им мир, который успел увидеть сам благодаря спорту. Сначала Шагаев был консультантом мужской сборной Австралии по водному поло, в 1992 году она заняла пятое место на Олимпиаде. После этого тренеру предложили возглавить юниоров. В дальнейшем он приведет ее к "серебру" чемпионата мира (1999 г.). Вскоре Эркин возглавил и взрослую сборную Австралии. Под его руководством команда достигнет своего лучшего результата – стадия полуфинала и итоговое 4-е место на чемпионате мира в 1998-м.

Эркин Максудович был также директором и главным тренером сборной Сингапура, тренировал женскую команду по водному поло в Китае. С 2014 по 2016 годы возглавлял мужскую сборную России.

Из личного архива Эркина Шагаева Эркин Шагаев с внуком в Австралии

"Я очень люблю Узбекистан: где бы ни работал, душою всегда дома. Здесь мама, сестра и ее семья, дяди и тети, друзья. Помню, как-то приехал в Ташкент на несколько месяцев и много гулял по городу. Хочется быть здесь полезным и в профессиональном плане: у меня есть еще силы, энергия. Возможно, когда-нибудь напишу автобиографию о своем пути в спорте. Тот период, когда советские ватерполисты не могла попасть в призеры крупнейших турниров, был очень тяжелым. Для меня выражения "кровь, пот и слезы" и "через тернии к звездам" имеют реальный смысл. Но в итоге мы вместе с моими товарищами по команде завоевали главную награду. Значит, все было не зря", – заключает Эркин Максудович.

Сейчас олимпийский чемпион продолжает работать спортивным консультантом. Он востребован в разных странах мира, но часто проводит время на родине.

Первый уроженец Узбекистана – обладатель "золота" Олимпиады уверен: будущее у этого спорта и у его соотечественников в других видах еще впереди.