Спортсменка, чемпионка и красавица: волейбольное "золото" Ларисы Павловой

"Мисс волейбола" олимпийского года
Будущая чемпионка увлеклась игрой волейболом в подростковом возрасте по примеру старшей сестры. Она когда-то выступала за местную команду "Спартак" и доросла до уровня мастера спорта. Потом девушка вышла замуж и оставила площадку. А Лариса посвятила много лет любимому волейболу и достигла в нем блестящих результатов.
"Кстати, во время предолимпийского турне меня дважды выбрали "Мисс волейбола". Это не был классический конкурс красоты, где надо ходить по подиуму и показывать творческие номера. Оценивали без публичного отбора – наверное, по внешности и харизме. Титул мне вручили на чемпионате СССР и потом на турнире в Румынии, и я узнавала о таком комплименте буквально перед церемонией награждения", – вспоминает Лариса.
При отборе на Олимпийские игры контрольно-нормативные бригады вели данные по каждому игроку в течение всего сезона: сколько голов забила волейболистка? какие использует приемы? какие делает ошибки? По итогам этих сводок тренерский совет сборной СССР и решал, кто достоин места в главной команде.
Многонациональные фанаты и волшебное напутствие тренера
Каждый день в Олимпийской деревне шли национальные мероприятия, концерты, дискотеки, киносеансы. Там были все звезды советской эстрады.
"Особенно запомнились встречи с народным артистом Геннадием Хазановым: он был талисманом Игр и каждый день приходил со своей женой Златой. Но мы мало участвовали в культурной программе. Тренер нам не запрещал, мы сами всей командой решили не отвлекаться. Думали только о будущих состязаниях и старались беречь форму. Хотя для участников Игр все развлечения были бесплатными, даже в Большой театр нас приглашали сходить. Но мы пожертвовали удовольствиями ради большой цели", — отметила спортсменка.
Соседями волейбольной команды были баскетболистки, девушки постоянно одалживали друг у друга нитки с иголками, помогали пришивать номера игроков и герб страны.
Олимпийский праздник в "Лужниках" начался с церемонии открытия. Все команды по очереди выходили на стадион, делали круг почета и затем выстраивались в алфавитном порядке. "На трибунах - все высшее руководство СССР. Приятно было видеть, как такие люди приветливо машут тебе рукой", – вспоминает Павлова.
"С Николаем Васильевичем было очень интересно работать. Он все время говорил, что мы обязаны победить, тем более в сердце своей родины. Покрикивал, конечно, на нас, но тренеру это прощается. Зато бывало, мы устанем, энергия уходит… А Николай Васильевич как скажет просто: "Так, девочки, строимся!"… И все. Сразу прилив энергии, силы откуда-то берутся, и мы готовы в бой", – рассказывает олимпийская чемпионка.
Она со слезами на глазах вспоминает свои эмоции, когда стояла на пьедестале с заслуженной золотой медалью на шее: играет гимн, зрители огромного стадиона улыбаются и ликуют, вся команда счастлива, тренер плачет и смеется.
"Это трудно передать словами. Надо испытать, чтобы понять глубину момента. Эмоции зашкаливают, тебя распирает гордость за то, что защитила честь страны. Значит, не зря много лет трудилась. Даже сейчас, окунаясь в далекое прошлое, я чувствую, как мой голос дрожит. Там, в Москве, мы были одной командой", — признается Павлова.
Сразу после победы Лариса Михайловна улетела домой в Ташкент. Ее ждали муж и маленькая дочка, ради них чемпионка решила пожертвовать продолжавшимся весельем. Павлова приехала в республику вместе с коллегой-ватерполистом Эркином Шагаевым (он тоже победил в своем виде) и хоккеистками на траве. Новоявленных медалистов Олимпиады, прославивших родной Узбекистан, встретили в аэропорту с цветами и добрыми словами. В их честь снова играл гимн СССР, а чуть позже Первый секретарь ЦК компартии Узбекистана Шараф Рашидов наградил звезд спорта орденом "Соглом овлод учун".
Спорт с трибуны и новый дебют в Атланте
Спортивную карьеру Лариса Михайловна завершила в 1983 году и, по ее признанию, в первое время с трудом адаптировалась к новой жизни.
Позже она работала в одном из отделов Госкомспорта, а после распада Союза долгие годы занимала пост вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана, ежегодно помогая организовывать турниры по разным видам спорта: плаванию, боксу, фехтованию, бегу.
Очень важный проект для всей республики – футбольный турнир памяти команды "Пахтакор" (почти весь состав клуба трагически погиб в авиакатастрофе в 1979 году). Мероприятие проводят под эгидой НОК в детских спортивных лагерях. Сейчас Лариса Павлова почетный член НОК, а еще – заместитель председателя Федерации волейбола Ташкента.
Были в жизни волейболистки еще одни Олимпийские игры – в Атланте в 1996 году. Туда Лариса Михайловна ездила уже в составе рабочей группы как чиновник из Узбекистана.
"Когда ты сам не выступаешь и просто наблюдаешь за соревнованиями, они совсем по-другому ощущаются. С одной стороны, мне надо было просто помогать членам нашей сборной, настраивать их на позитив. С кем-то ласково, с кем-то строго – в зависимости от эмоционального состояния спортсмена. Так же, как с нами когда-то в Москве. На тех Играх я успела вдоволь насладиться культурой разных стран: каждая устраивала показ своих этнических особенностей, и я могла их увидеть в расслабленной атмосфере. Особенно запомнились танцевальные коллективы Узбекистана и наши ведущие певцы, приехавшие поддержать спортсменов", — поделилась впечатлениями Павлова.
В тот год узбекская сборная впервые выступила от суверенного государства по всем видам спорта. Бывшей спортсменке приятно было вживую слушать на другом континенте свою национальную музыку и смотреть танцы, которые с детства греют душу.
"Я отчасти наверстала упущенные в 1980-м эмоции, но все-таки не было того адреналина и счастья от собственной победы. По накалу страстей московская Олимпиада лично мне дороже", – призналась чемпионка.
Семейные радости и литературные планы
"В этой стране очень трепетное отношение к олимпийским чемпионам – как к божеству. Приехали мы как-то по приглашению местной команды, за которую играла дочь. Идем по спорткомплексу, и вдруг сопровождающий переводчик кричит: "Лариса-сан, там вы!". Показывает на стенд с фотографиями нашей сборной СССР во время турне по Японии", – рассказывает Павлова.
Теперь олимпийская чемпионка мечтает написать мемуары.
"Многие знакомые просят, ведь у меня богатый опыт, было столько встреч с известными людьми. Жизнь насыщенная, многому научила. Например, когда-то я была принципиальной и прямолинейной, из-за этого люди обижались в ответ. Со временем научилась дипломатии – доносить свою позицию до человека, даже если она ему противоречит, но при этом так, чтобы сохранить добрые отношения. Сегодня, в 70 лет, я по-другому смотрю на многие вещи", – заключает Лариса Михайловна.
Спорт и волейбол в частности помогают не только поддерживать форму, но и выстраивать отношения, четкие планы и в конечном итоге добиваться заветной цели, как тогда, в далеком золотом 1980-м.