Спортсменка, чемпионка и красавица: волейбольное "золото" Ларисы Павловой

Лариса Павлова была единственной волейболисткой от Узбекистана в олимпийской сборной 1980 года. Много лет она выступала за "Автомобилист", а потом сделала карьеру спортивного чиновника.

"Мисс волейбола" олимпийского года

Будущая чемпионка увлеклась игрой волейболом в подростковом возрасте по примеру старшей сестры. Она когда-то выступала за местную команду "Спартак" и доросла до уровня мастера спорта. Потом девушка вышла замуж и оставила площадку. А Лариса посвятила много лет любимому волейболу и достигла в нем блестящих результатов.

Из личного архива Ларисы Павловой Лариса Павлова

"Кстати, во время предолимпийского турне меня дважды выбрали "Мисс волейбола". Это не был классический конкурс красоты, где надо ходить по подиуму и показывать творческие номера. Оценивали без публичного отбора – наверное, по внешности и харизме. Титул мне вручили на чемпионате СССР и потом на турнире в Румынии, и я узнавала о таком комплименте буквально перед церемонией награждения", – вспоминает Лариса.

В конце 1960-х годов, когда семья Павловых переехала из родной Сахалинской области в Ташкент, Лариса стала играть за местную женскую сборную "Автомобилист". Как раз на то десятилетие до Олимпиады пришлись лучшие результаты команды. В ее составе Павлова выиграла Кубок СССР по волейболу. Будучи студенткой, она победила на Всемирной летней Универсиаде 1977 года. На уровне Союза перспективную спортсменку заприметили.

При отборе на Олимпийские игры контрольно-нормативные бригады вели данные по каждому игроку в течение всего сезона: сколько голов забила волейболистка? какие использует приемы? какие делает ошибки? По итогам этих сводок тренерский совет сборной СССР и решал, кто достоин места в главной команде.

Из личного архива Ларисы Павловой Волейбольный клуб "Автомобилист Ташкент"

"Ведущих игроков всегда видно, и я знала, что у меня есть шанс. Но перед началом олимпийского сезона все было под вопросом. Костяк советских волейболисток был из знаменитой "Уралочки" (женская команда из Екатеринбурга, самая титулованная в России. – Прим. ред.), ЦСКА, из украинских и белорусских клубов. Но я, скромная узбекская девушка, мечтала об Олимпиаде. Тем более у меня был живой пример успешной волейболистки из родной республики – Вера Дуюнова, двукратная олимпийская чемпионка (1968 и 1972 годов)", — вспоминает Павлова.

Из личного архива Ларисы Павловой Волейболистки

Многонациональные фанаты и волшебное напутствие тренера

Состав олимпийской команды СССР решился за полтора месяца до Игр на сборах в Свердловской области. Честь страны доверили защищать восьмерым девушкам из "Уралочки", трем спортсменкам из ЦСКА и талантливой волейболистке из Узбекистана – Ларисе Павловой.

Итак, в июле 1980 года все спортсмены-участники Олимпиады заселились в Олимпийскую деревню. Ощущение всеобщего праздника не покидало на протяжение всех Игр. Больше всего советские спортсмены общались с коллегами из Болгарии — благо, языки очень похожи. Павловой запомнились японские фанаты на предварительных контрольных играх. Уже тогда у них было принято бросать на сцену игрушки в подарок спортсменам.

Каждый день в Олимпийской деревне шли национальные мероприятия, концерты, дискотеки, киносеансы. Там были все звезды советской эстрады.

"Особенно запомнились встречи с народным артистом Геннадием Хазановым: он был талисманом Игр и каждый день приходил со своей женой Златой. Но мы мало участвовали в культурной программе. Тренер нам не запрещал, мы сами всей командой решили не отвлекаться. Думали только о будущих состязаниях и старались беречь форму. Хотя для участников Игр все развлечения были бесплатными, даже в Большой театр нас приглашали сходить. Но мы пожертвовали удовольствиями ради большой цели", — отметила спортсменка.

Соседями волейбольной команды были баскетболистки, девушки постоянно одалживали друг у друга нитки с иголками, помогали пришивать номера игроков и герб страны.

Олимпийский праздник в "Лужниках" начался с церемонии открытия. Все команды по очереди выходили на стадион, делали круг почета и затем выстраивались в алфавитном порядке. "На трибунах - все высшее руководство СССР. Приятно было видеть, как такие люди приветливо машут тебе рукой", – вспоминает Павлова.

© Sputnik / Владимир Вяткин XXII летние Олимпийские игры (19 июля - 3 августа 1980 года). Дружеские рукопожатия советских и перуанских волейболисток. Малая спортивная арена Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

"С Николаем Васильевичем было очень интересно работать. Он все время говорил, что мы обязаны победить, тем более в сердце своей родины. Покрикивал, конечно, на нас, но тренеру это прощается. Зато бывало, мы устанем, энергия уходит… А Николай Васильевич как скажет просто: "Так, девочки, строимся!"… И все. Сразу прилив энергии, силы откуда-то берутся, и мы готовы в бой", – рассказывает олимпийская чемпионка.

Главным тренером советской сборной на домашней Олимпиаде был Николай Карполь (многолетний наставник "Уралочки". – Прим. ред.). Волейболистка вспоминает, как он проводил собрание перед каждой игрой, объяснял, кто где должен стоять и что делать. Он учил девушек, что важно искать слабые места в команде соперника и целиться мячом на ту, которая хуже принимает. Настраивал на комбинационную стратегию: главный в ней – связующий игрок, который должен видеть, куда лучше сделать передачу.

© Sputnik / Владимир Вяткин Момент встречи женских волейбольных команд СССР - Перу на XXII Олимпийских играх в Москве.

Волейбол – коллективная игра, где каждый член команды отвечает за всех. Должен быть монолит, понимание друг друга с полувзгляда. Не только тактика, комбинации, грамотные передачи и приемы мяча, но и выдержка.

"Я считаю, волейбол – одна из интеллигентнейших игр. Здесь важно коллективно думать и принимать решения за доли секунды. На Олимпиаде у нас был такой накал страстей, что запомнилось на всю жизнь. Конкуренты были серьезные, особенно из немецкой и перуанской команд. Мы все были как натянутые стрелы. И вместе мы выстрелили, победили", – не без гордости заметила Лариса Михайловна.

Она со слезами на глазах вспоминает свои эмоции, когда стояла на пьедестале с заслуженной золотой медалью на шее: играет гимн, зрители огромного стадиона улыбаются и ликуют, вся команда счастлива, тренер плачет и смеется.

"Это трудно передать словами. Надо испытать, чтобы понять глубину момента. Эмоции зашкаливают, тебя распирает гордость за то, что защитила честь страны. Значит, не зря много лет трудилась. Даже сейчас, окунаясь в далекое прошлое, я чувствую, как мой голос дрожит. Там, в Москве, мы были одной командой", — признается Павлова.

Сразу после победы Лариса Михайловна улетела домой в Ташкент. Ее ждали муж и маленькая дочка, ради них чемпионка решила пожертвовать продолжавшимся весельем. Павлова приехала в республику вместе с коллегой-ватерполистом Эркином Шагаевым (он тоже победил в своем виде) и хоккеистками на траве. Новоявленных медалистов Олимпиады, прославивших родной Узбекистан, встретили в аэропорту с цветами и добрыми словами. В их честь снова играл гимн СССР, а чуть позже Первый секретарь ЦК компартии Узбекистана Шараф Рашидов наградил звезд спорта орденом "Соглом овлод учун".

Спорт с трибуны и новый дебют в Атланте

Спортивную карьеру Лариса Михайловна завершила в 1983 году и, по ее признанию, в первое время с трудом адаптировалась к новой жизни.

"Спортсмен – особая нация, где с детства учат играть честно и порядочно, уважать принципы. После этого сложно быть дипломатом, вести бизнес. Мне предложили руководить детской спортивной школой сразу по нескольким дисциплинам: теннис, стрельба из лука, пулевая стрельба и др. Помню, как ночами штудировала особенности каждого вида спорта, чтобы общаться с тренерами на равных. Придерживалась позиции: олимпийская чемпионка должна все знать, тогда ее зауважают на новой должности. И действительно, свой первый тренерский совет я провела на ура", – вспоминает Павлова.

Позже она работала в одном из отделов Госкомспорта, а после распада Союза долгие годы занимала пост вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана, ежегодно помогая организовывать турниры по разным видам спорта: плаванию, боксу, фехтованию, бегу.

Очень важный проект для всей республики – футбольный турнир памяти команды "Пахтакор" (почти весь состав клуба трагически погиб в авиакатастрофе в 1979 году). Мероприятие проводят под эгидой НОК в детских спортивных лагерях. Сейчас Лариса Павлова почетный член НОК, а еще – заместитель председателя Федерации волейбола Ташкента.

Были в жизни волейболистки еще одни Олимпийские игры – в Атланте в 1996 году. Туда Лариса Михайловна ездила уже в составе рабочей группы как чиновник из Узбекистана.

"Когда ты сам не выступаешь и просто наблюдаешь за соревнованиями, они совсем по-другому ощущаются. С одной стороны, мне надо было просто помогать членам нашей сборной, настраивать их на позитив. С кем-то ласково, с кем-то строго – в зависимости от эмоционального состояния спортсмена. Так же, как с нами когда-то в Москве. На тех Играх я успела вдоволь насладиться культурой разных стран: каждая устраивала показ своих этнических особенностей, и я могла их увидеть в расслабленной атмосфере. Особенно запомнились танцевальные коллективы Узбекистана и наши ведущие певцы, приехавшие поддержать спортсменов", — поделилась впечатлениями Павлова.

В тот год узбекская сборная впервые выступила от суверенного государства по всем видам спорта. Бывшей спортсменке приятно было вживую слушать на другом континенте свою национальную музыку и смотреть танцы, которые с детства греют душу.

"Я отчасти наверстала упущенные в 1980-м эмоции, но все-таки не было того адреналина и счастья от собственной победы. По накалу страстей московская Олимпиада лично мне дороже", – призналась чемпионка.

Семейные радости и литературные планы

Дочь Ларисы Михайловны — Елена — тоже стала волейболисткой, одной из самых успешных в истории Казахстана. Девушка играла в лучших клубах Европы, а ее муж Асхат Житкеев – серебряный призер Олимпийских игр по дзюдо. Супруги Житкеевы живут в Алматы, растят четверых детей. Кстати, они продолжают спортивную династию: старшая дочь занимается теннисом, сын – дзюдо и футболом. Лариса Михайловна часто приезжает в гости к своим близким. Как раз на время карантина, пока в работе перерыв, она поехала в Казахстан. Будучи известным человеком, женщина даже не оформлена в соцсетях – предпочитает полностью посвящать себя внукам, отдавая им всю свою мудрость и энергию.

Из личного архива Ларисы Павловой Лариса Павлова с дочерью Еленой и внуками

"В этой стране очень трепетное отношение к олимпийским чемпионам – как к божеству. Приехали мы как-то по приглашению местной команды, за которую играла дочь. Идем по спорткомплексу, и вдруг сопровождающий переводчик кричит: "Лариса-сан, там вы!". Показывает на стенд с фотографиями нашей сборной СССР во время турне по Японии", – рассказывает Павлова.

Она вспоминает, как через много лет после Олимпиады ее узнавали во время поездки в Японию.

Теперь олимпийская чемпионка мечтает написать мемуары.

"Многие знакомые просят, ведь у меня богатый опыт, было столько встреч с известными людьми. Жизнь насыщенная, многому научила. Например, когда-то я была принципиальной и прямолинейной, из-за этого люди обижались в ответ. Со временем научилась дипломатии – доносить свою позицию до человека, даже если она ему противоречит, но при этом так, чтобы сохранить добрые отношения. Сегодня, в 70 лет, я по-другому смотрю на многие вещи", – заключает Лариса Михайловна.

Спорт и волейбол в частности помогают не только поддерживать форму, но и выстраивать отношения, четкие планы и в конечном итоге добиваться заветной цели, как тогда, в далеком золотом 1980-м.