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Спортивный журналист Тимур Низаев

Низаев: первая олимпийская любовь, двойной счет и несостоявшееся интервью

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Олимпиада 1980
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200802/14687495/Nizaev-pervaya-olimpiyskaya-lyubov-dvoynoy-schet-i-nesostoyavsheesya-intervyu.html

Известный спортивный журналист Тимур Низаев рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о работе прессы во время московской Олимпиады-80.

Спартакиада народов СССР: как готовились к главным Играм

За год до Олимпиады-80 в Москве состоялась VII летняя Спартакиада народов СССР, которая стала своего рода генеральной репетицией международного спортивного форума. Именно тогда впервые апробировались спортивные базы, оценивалась работа судьей и подготовка спортсменов. Осваивались там и журналисты. Во многом это помогло в будущем уже непосредственно на Играх.

"Мы поехали на Спартакиаду бригадой из 6-7 человек. Между нами были поделены все виды спорта. Я тогда уже третий год работал в газете "Физкультурник Узбекистана", и для меня это было большое событие. Я впервые обозревал комплексные соревнования — больше 30 видов спорта. Наш редактор Давлат Тимурович Фаттахов мотивировал нас путевкой на Олимпийские игры, сказал, что аккредитацию получит тот, кто лучше всех отработает на Спартакиаде. В итоге выбор пал на меня", — рассказывает Низаев.

Член делегации на Олимпиаде-80, тренер по дзюдо Владимир Пятаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Перед началом Олимпиады оргкомитет собрал журналистов со всех союзных республик. Узбекскую ССР тогда представляли четверо: помимо Тимура Низаева в Москву отправились Хайдар Насыров из газеты "Совет Узбекистони" ("Советский Узбекистан"), Сафар Останов – "Ёш лининчи" ("Молодой ленинец") и Олег Якубов из "Правды Востока".

Коммунизм городского масштаба и журналистская хитринка

По словам собеседника, на Играх в Москве царила превосходная атмосфера, а в столице СССР на какое-то время воцарился настоящий коммунизм – необыкновенное изобилие, бесплатные напитки и транспорт для участников, гостей и организаторов Олимпиады.

"Везде было чисто и аккуратно. Тогда всех люмпенов отправляли за 101 километр. На полках магазинов было все, даже много из того, что раньше не продавали или трудно было достать. Помню, я накупил массу сувениров по очень доступной цене", — вспоминает Тимур Таджиевич.

В одном из помещений пресс-центра. Церемония открытия Главного пресс-центра XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа). Зубовский бульвар, дом 4.
© Sputnik / Владимир Акимов
В одном из помещений пресс-центра. Церемония открытия Главного пресс-центра XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа). Зубовский бульвар, дом 4.
Условия размещения и работы также порадовали: прессу поселили в центре Москвы в гостинице "Россия" в комфортабельных номерах, а работали журналисты неподалеку — в современном и просторном пресс-центре в "Лужниках". Там же общались с тысячами коллег из других стран. Этому в том числе способствовала атмосфера пресс-бара с десятками сортов пива.

"Помню, как-то мы сидели в баре с главным редактором грузинской спортивной газеты "Лело" Тенгизом Гачечиладзе. Пообщались, выпили, выходим, а я думаю, странно, почему он не спрашивает, сколько там с каждого получилось. Оказалось, что и он, и я заплатили за двоих не сговариваясь. Вот такая была атмосфера дружеская", — вспоминает Тимур Таджиевич.
Архивные фотографии журналиста Тимура Низаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Архивные фотографии журналиста Тимура Низаева

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Впрочем, во время работы конкуренция тоже присутствовала. По словам Низаева, прежде всего, соперничество было с белорусскими коллегами, хотя каждый писал про свою страну. Это больше походило не на дух соревнования, а на пропаганду своих спортсменов, видов спорта, республик.

"Я тоже держал про запас несколько собственных наблюдений, видений. Это не приобретало националистический характер, скорее, это были профессиональные хитринки", — добавил спортивный корреспондент.

Памятная медаль журналиста Тимура Низаева с Олимпиады-80
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Памятная медаль журналиста Тимура Низаева с Олимпиады-80
Он признался, что 25 дней промчались незаметно. Остались в памяти внезапные и шокировавшие всю страну похороны Владимира Высоцкого. Пробиться сквозь кордон Низаев так и не смог, наблюдая за церемонией издали.

© Sputnik / Валерий Шустов
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Кроме того, Тимуру Таджиевичу, как и десяткам тысяч гостей и спортсменов, а также миллионам телезрителей запал в душу улетевший в небо олимпийский мишка. Непроизвольно слезы наворачивались у всех.  Спортивная сказка закорчилась вместе с коммунизмом в отдельно взятом городе: уже на другой день горничные в гостинице привычно ворчали на постояльцев.

Встречи с призерами и новости по телефону

На Игры в Москву в 1980 году приехало рекордное число узбекистанцев — 15. На каждого спортсмена Низаев заранее подготовил зарисовку, досконально изучив и виды спорта, в которых они выступали, и биографию атлетов. Газета "Физкультурник Узбекистана" выходила три раза в неделю, а зз четырех полос три были про Олимпиаду. Почти все эти материалы вышли в печать.

"То, что было в Москве – это шик, блеск, красота. На каждой арене были субпрессцентры: в Крылатском, на Гребном канале, в конноспортивном комплексе "Битца". Особенно мне запомнились Мытищи. Там проходили соревнования по стендовой стрельбе, на которых серебряным призером стал наш Рустам Ямбулатов. В той же "Битце" в командном зачете по конному спорту чемпионом в командном зачете стал Юрий Ковшов. Один из наших соотечественников Собиржон Рузиев стал серебряным призером. Я сделал несколько репортажей о нем. На велотреке "серебро" завоевал Александр Панфилов – парень из Сырдарьи", — отметил собеседник.

Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по фехтованию в командном турнире 1974, 1979, 1981 годов, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года Сабир Рузиев.
© Sputnik / Сергей Киврин
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По его словам, самым удачным получилось интервью с Собиржоном Рузиевым. Со спортсменом он был знаком еще до Игр в Москве, сделав с ним первое интервью в 1977 году. Рузиев постоянно был в разъездах за границей, поэтому вживую посмотреть за его выступлениями не всегда удавалось.

"Я ни разу при Союзе никуда не выезжал. Это уже потом мне удалось поездить по всему миру в годы независимости. Как Рузиев фехтует, я впервые увидел только на Олимпийских играх. Его выдержка до решающего укола – незабываема", — вспоминает Тимур Низаев.

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"Единственное, с кем мне не удалось побеседовать – это Лариса Павлова. Она стала олимпийской чемпионкой в составе женской сборной по волейболу. Но вот как-то не сложилось", — отметил журналист.

Фотокорреспонденты готовятся к съемкам соревнований XXII Олимпийских игр на московском стадионе.
© Sputnik / Валерий Шустов
Фотокорреспонденты готовятся к съемкам соревнований XXII Олимпийских игр на московском стадионе.
Вспоминая о работе на соревнованиях, Низаев заметил, что 40 лет назад технологии были совсем иными. Так, новости в Ташкент он передавал по телефону, а съемка на стадионах и в спорткомплексах, конечно, не шла ни в какое сравнение с нынешними возможностями прессы.

"В Пекине на олимпийском стадионе было 36 камер, а в Москве, если не ошибаюсь, только 12. Сейчас и с дронов снимают, и крупным планом. Сразу видны эмоции спортсмена, выводятся повторы на экран. Тогда ни о чем подобном и речи не было. Технологический рывок поражает", — добавил журналист.
Фотокорреспонденты АПН Дмитрий Донской (слева) и Юрий Сомов освещают события Олимпиады-80. XXII летние Олимпийские игры (19 июля - 3 августа).
© Sputnik / Валерий Шустов
Фотокорреспонденты АПН Дмитрий Донской (слева) и Юрий Сомов освещают события Олимпиады-80. XXII летние Олимпийские игры (19 июля - 3 августа).

Олимпийская чемпионка 1980 года по волейболу Лариса Павлова
Из личного архива Ларисы Павловой
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В то же время, побывавший на четырех Играх Низаев особенно ценит именно Олимпиаду-80, как первую в своей карьере.

"Я много где побывал – и на Азиатских играх, и на других трех олимпиадах. Меня в Пекин приглашали уже не от Узбекистана, а от руководства МОК, даже награду вручили в номинации "Спорт и пресса". Везде было по-своему прекрасно, но первые Игры — это как первая любовь – такое забыть нельзя", — признается он.

Спортивный журналист Тимур Низаев освещал четыре олимпиады и несколько Азиатских игр, а также десятки других международных турниров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спортивный журналист Тимур Низаев освещал четыре олимпиады и несколько Азиатских игр, а также десятки других международных турниров

Спорт спасет мир

Рустам Ямбулатов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ямбулатов: Узбекистан способен стать лучшим местом для спортсменов-стрелков
Тимур Таджитович, как и многие неравнодушные к спорту люди, с сожалением воспринял новость о переносе Олимпийских игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Он напомнил, что подобные крайние меры вводятся в пятый раз в истории. В то же время, он отмечает весомый вклад спорта не только в культурно-гуманитарную составляющую международных отношений, но и в экономику любой страны.

"Неслучайно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах говорил, что в Европе три процента трудового населения заняты в спорте, а два процента европейского ВВП составляет спортивный бизнес. Это большие цифры, которые говорят о важности этой сферы", — уверен Низаев.
За свою многолетнюю журналистскую карьеру Тимур Низаев объехал полмира
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
За свою многолетнюю журналистскую карьеру Тимур Низаев объехал полмира

По его мнению, пандемия изменила привычный мир, привнесла новые взаимоотношения. В этих непростых реалиях, полагает журналист, именно спорт должен стать объединяющим началом для всего человечества.




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