Низаев: первая олимпийская любовь, двойной счет и несостоявшееся интервью

Спартакиада народов СССР: как готовились к главным Играм
За год до Олимпиады-80 в Москве состоялась VII летняя Спартакиада народов СССР, которая стала своего рода генеральной репетицией международного спортивного форума. Именно тогда впервые апробировались спортивные базы, оценивалась работа судьей и подготовка спортсменов. Осваивались там и журналисты. Во многом это помогло в будущем уже непосредственно на Играх.
"Мы поехали на Спартакиаду бригадой из 6-7 человек. Между нами были поделены все виды спорта. Я тогда уже третий год работал в газете "Физкультурник Узбекистана", и для меня это было большое событие. Я впервые обозревал комплексные соревнования — больше 30 видов спорта. Наш редактор Давлат Тимурович Фаттахов мотивировал нас путевкой на Олимпийские игры, сказал, что аккредитацию получит тот, кто лучше всех отработает на Спартакиаде. В итоге выбор пал на меня", — рассказывает Низаев.
Коммунизм городского масштаба и журналистская хитринка
По словам собеседника, на Играх в Москве царила превосходная атмосфера, а в столице СССР на какое-то время воцарился настоящий коммунизм – необыкновенное изобилие, бесплатные напитки и транспорт для участников, гостей и организаторов Олимпиады.
"Везде было чисто и аккуратно. Тогда всех люмпенов отправляли за 101 километр. На полках магазинов было все, даже много из того, что раньше не продавали или трудно было достать. Помню, я накупил массу сувениров по очень доступной цене", — вспоминает Тимур Таджиевич.
"Помню, как-то мы сидели в баре с главным редактором грузинской спортивной газеты "Лело" Тенгизом Гачечиладзе. Пообщались, выпили, выходим, а я думаю, странно, почему он не спрашивает, сколько там с каждого получилось. Оказалось, что и он, и я заплатили за двоих не сговариваясь. Вот такая была атмосфера дружеская", — вспоминает Тимур Таджиевич.
"Я тоже держал про запас несколько собственных наблюдений, видений. Это не приобретало националистический характер, скорее, это были профессиональные хитринки", — добавил спортивный корреспондент.
Встречи с призерами и новости по телефону
На Игры в Москву в 1980 году приехало рекордное число узбекистанцев — 15. На каждого спортсмена Низаев заранее подготовил зарисовку, досконально изучив и виды спорта, в которых они выступали, и биографию атлетов. Газета "Физкультурник Узбекистана" выходила три раза в неделю, а зз четырех полос три были про Олимпиаду. Почти все эти материалы вышли в печать.
"То, что было в Москве – это шик, блеск, красота. На каждой арене были субпрессцентры: в Крылатском, на Гребном канале, в конноспортивном комплексе "Битца". Особенно мне запомнились Мытищи. Там проходили соревнования по стендовой стрельбе, на которых серебряным призером стал наш Рустам Ямбулатов. В той же "Битце" в командном зачете по конному спорту чемпионом в командном зачете стал Юрий Ковшов. Один из наших соотечественников Собиржон Рузиев стал серебряным призером. Я сделал несколько репортажей о нем. На велотреке "серебро" завоевал Александр Панфилов – парень из Сырдарьи", — отметил собеседник.
"Я ни разу при Союзе никуда не выезжал. Это уже потом мне удалось поездить по всему миру в годы независимости. Как Рузиев фехтует, я впервые увидел только на Олимпийских играх. Его выдержка до решающего укола – незабываема", — вспоминает Тимур Низаев.
Были также материалы с конником Юрием Ковшовым и стрелком Рустамом Ямбулатовым
"Единственное, с кем мне не удалось побеседовать – это Лариса Павлова. Она стала олимпийской чемпионкой в составе женской сборной по волейболу. Но вот как-то не сложилось", — отметил журналист.
"В Пекине на олимпийском стадионе было 36 камер, а в Москве, если не ошибаюсь, только 12. Сейчас и с дронов снимают, и крупным планом. Сразу видны эмоции спортсмена, выводятся повторы на экран. Тогда ни о чем подобном и речи не было. Технологический рывок поражает", — добавил журналист.
"Я много где побывал – и на Азиатских играх, и на других трех олимпиадах. Меня в Пекин приглашали уже не от Узбекистана, а от руководства МОК, даже награду вручили в номинации "Спорт и пресса". Везде было по-своему прекрасно, но первые Игры — это как первая любовь – такое забыть нельзя", — признается он.
Спорт спасет мир
"Неслучайно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах говорил, что в Европе три процента трудового населения заняты в спорте, а два процента европейского ВВП составляет спортивный бизнес. Это большие цифры, которые говорят о важности этой сферы", — уверен Низаев.
По его мнению, пандемия изменила привычный мир, привнесла новые взаимоотношения. В этих непростых реалиях, полагает журналист, именно спорт должен стать объединяющим началом для всего человечества.