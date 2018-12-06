Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году

На следующей неделе в городе откроется фестиваль "Путешествие в Рождество", украшения на улицах создают праздничное настроение у гостей столицы и ее жителей.

Власти столицы в очередной раз украшают столицу к новогодним праздникам - на Красной площади и в центре раскинулись веселые праздничные ярмарки, деревья и столбы оригинально обвиты гирляндами и огоньками, прохожих развлекают ростовые куклы.

В столичных парках уже начали проводить тематические праздничные экскурсии, повсюду открывают катки. В общей сложности Москву украсят несколькими тысячами праздничных огней. На Пушкинской и Театральной площадях установили светодиодные арки, на Поклонной горе и Тверском бульваре - световые тоннели.

В этот раз площадки ежегодного московского праздника "Путешествие в Рождество" будут работать до 13 января.