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Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году

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  • Праздничная атмосфера на улицах Москвы
  • ГУМ и Красная площадь - традиционные площадки для гуляний
  • Повсюду развешаны яркие шары и разноцветные гирлянды
  • На улицах Москвы можно встретить елочки с самым разным оформлением
  • На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
  • Украшенная Москва создает у жителей удивительное новогоднее настроение
  • В центре Москвы повсюду развернули ярмарки
  • Прохожих развлекают ростовые куклы
  • Москва готовится к новогодним чудесам
Sputnik / Evgeniy Biyatov
На улицах Москвы установилась праздничная атмосфера, на следующей неделе открывается традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество".

На следующей неделе в городе откроется фестиваль "Путешествие в Рождество", украшения на улицах создают праздничное настроение у гостей столицы и ее жителей.

Власти столицы в очередной раз украшают столицу к новогодним праздникам - на Красной площади и в центре раскинулись веселые праздничные ярмарки, деревья и столбы оригинально обвиты гирляндами и огоньками, прохожих развлекают ростовые куклы.

В столичных парках уже начали проводить тематические праздничные экскурсии, повсюду открывают катки. В общей сложности Москву украсят несколькими тысячами праздничных огней. На Пушкинской и Театральной площадях установили светодиодные арки, на Поклонной горе и Тверском бульваре - световые тоннели.

В этот раз площадки ежегодного московского праздника "Путешествие в Рождество" будут работать до 13 января. 

Теги:
Фестиваль, Москва, Новый год



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