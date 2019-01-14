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Завидные холостяки Узбекистана

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  • Шахрам Гиясов
  • Ильхом Юльчиев (djpiligrim)
  • Руслан Нурудинов
  • Рэпер Шахриёр
  • Шахзод Мухсинов
Один из самых завидных холостяков - серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-Де-Жанейро, лучший боксер Азии - 2017 и обладатель почетного звания "Гордость Узбекистана" Шахрам Гиясов. Его девиз по жизни: "верь в себя". Спортсмен ведет активную жизнь в социальных сетях, выкладывает мотивирующие снимки и много путешествует.

В честь Дня защитников Родины Sputnik Узбекистан подготовил подборку самых завидных холостяков страны.

В числе самых завидных холостяков Узбекистана оказались Шахзод Мухсинов, Руслан Нурудинов, рэпер Шахриёр, Ильхом Юльчиев или Dj Piligrim, а также Шахрам Гиясов.

Теги:
рейтинг, фотолента, фото, Узбекистан, мужчина



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