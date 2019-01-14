Завидные холостяки Узбекистана

Один из самых завидных холостяков - серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-Де-Жанейро, лучший боксер Азии - 2017 и обладатель почетного звания "Гордость Узбекистана" Шахрам Гиясов. Его девиз по жизни: "верь в себя". Спортсмен ведет активную жизнь в социальных сетях, выкладывает мотивирующие снимки и много путешествует.