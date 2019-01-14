Завидные холостяки Узбекистана

В числе самых завидных холостяков Узбекистана оказались Шахзод Мухсинов, Руслан Нурудинов, рэпер Шахриёр, Ильхом Юльчиев или Dj Piligrim, а также Шахрам Гиясов.
В честь Дня защитников Родины Sputnik Узбекистан подготовил подборку самых завидных холостяков страны.
В числе самых завидных холостяков Узбекистана оказались Шахзод Мухсинов, Руслан Нурудинов, рэпер Шахриёр, Ильхом Юльчиев или Dj Piligrim, а также Шахрам Гиясов.
Матч сборных Узбекистана и Туркменистана закончился победой сборной под руководством Эктора Купера с разгромным счетом 4:0.
В конце забега победители и призеры получили медали, дипломы и ценные подарки.
Праздник традиционно отмечается 14 января, он считается символом создания собственных вооруженных сил.
Счастливые жители Рио-де-Жанейро любовались закатом на одном из престижных пляжей города, сборная Узбекистана забивала первые голы на Кубке Азии – 2019, а львята с редчайшим белым окрасом привыкали к новому дому.
Официальные власти пока не высказались о данном предложении, так что вопрос о появлении месяцев "Навои" и "Бухари" открыт.
Прошлогодний рекорд был установлен Кайли Дженнер.
Победителями лотов международного тендера по поставкам оборудования "под ключ" в рамках строительства аэропорта стали российские компании.