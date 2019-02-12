Наряд-шаурма и платье-стена: самые смешные образы с "Грэмми-2019"

Sputnik Узбекистан решил вспомнить, какие наряды нам запомнились больше всего.

На премии "Грэмми" было много модных хитов и провалов. Множество нарядов знаменитостей уже успели превратить в мемы. Стоит отметить, что в этом году розовые и красные цвета преобладали в нарядах многих знаменитостей.

Sputnik Узбекистан решил вспомнить, какие наряды нам запомнились больше всего.

Напомним, церемония "Грэмми-2019" прошла 11 февраля в Лос-Анджелесе.

Лауреатом в главных номинациях, "Песня года" и "Запись года", стал американский актер Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino. Его наградили за песню This Is America. К слову, он удостоился наград и в еще нескольких категориях: "Лучшее рэп-исполнение" и "Лучшее музыкальное видео".

"Лучшим новым исполнителем" назвали Дуа Липу, а "Альбомом года" стала пластинка кантри-певицы Кейси Масгрейвс.