Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни

Пляж Baia do Sancho на бразильском острове Фернандо-де-Норонья. По мнению отдыхающих, здесь кристально чистая вода, которая идеально подходит для дайвинга. Также туристам нравятся окружающие залив скалистые вершины, с которых можно наблюдать за плещущимися в воде дельфинами.