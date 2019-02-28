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Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни

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Пляж Baia do Sancho на бразильском острове Фернандо-де-Норонья. По мнению отдыхающих, здесь кристально чистая вода, которая идеально подходит для дайвинга. Также туристам нравятся окружающие залив скалистые вершины, с которых можно наблюдать за плещущимися в воде дельфинами.

Сервис TripAdvisor проанализировал отзывы туристов за год и представил список красивейших пляжей мира.

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Теги:
Природа, Океаны, дикие пляжи, Море



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Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни
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