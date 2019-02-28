Рай на земле: пляжи, на которых стоит побывать хотя бы раз в жизни

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Многие исторические памятники и замки остаются заброшенными не одно десятилетие. Как теперь выглядят некогда величественные объекты архитектуры - в материале Sputnik.
Бунтарка модной индустрии Пэм Хогг (Pam Hogg) показала провокационную коллекцию на Неделе моды в Лондоне, канадская модель Винни Харлоу представила роскошный образ на красной дорожке Brit Awards – 2019, а китайские артисты исполнили танец дракона во время Праздника фонарей в Аньшане.
По словам председателя Сената Олий Мажлиса Нигматиллы Юлдашева, противоречивые выводы, отвлеченные понятия и большое количество несоответствий в учебниках путают учителей и учеников.
Недобросовестные водители, нарушающие правила дорожного движения, рискуют попасть в аварию и получить травмы, а также нанести вред здоровью пешеходов. Однако ни это, ни перспектива заплатить штраф их зачастую не останавливает.
Вести учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и определять очередность должны хокимияты на местах.