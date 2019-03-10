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Все на экофестиваль: ташкентцы поддержали "Зеленую инициативу"

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  • В Ташкенте проходит акция-фестиваль Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
  • В Ташкенте проходит акция-фестиваль Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
  • В Ташкенте проходит акция-фестиваль Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
  • В Ташкенте проходит акция-фестиваль Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
  • В Ташкенте проходит акция-фестиваль Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
  • В Ташкенте проходит акция-фестиваль Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
  • В Ташкенте проходит акция-фестиваль Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
  • В Ташкенте проходит акция-фестиваль Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
  • В Ташкенте проходит акция-фестиваль Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
  • Певица Умида Хожиева присоединилась к акции Яшил ташаббус (Зеленая инициатива/Green Initiative)
Пресс-служба хокимията Ташкента
Фестиваль "Зеленая инициатива" стартовал 9 марта.

В течение всего марта у каждого жителя столицы есть возможность сделать свой персональный вклад в озеленение Ташкента.

В рамках экофестиваля в городе будет высажено более 409 тысяч деревьев. Как сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента, любой желающий может получить дерево в махаллях по месту жительства и посадить его на одной из специальных зон или на своем участке.

Украсить город помогут более двух тысяч волонтеров. Главная цель мероприятия — повышение экологического благополучия Ташкента.

Ташкент зазеленеет: сколько деревьев посадят весной в столице Узбекистана >>>

А кто хорошо работает — тот хорошо отдыхает! В рамках фестиваля в столице запланированы концерты, мастер-классы и другие тематические мероприятия.

Теги:
Ташкент, благоустройство, озеленение, Природа



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