Все на экофестиваль: ташкентцы поддержали "Зеленую инициативу"

В течение всего марта у каждого жителя столицы есть возможность сделать свой персональный вклад в озеленение Ташкента.

В рамках экофестиваля в городе будет высажено более 409 тысяч деревьев. Как сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента, любой желающий может получить дерево в махаллях по месту жительства и посадить его на одной из специальных зон или на своем участке.

Украсить город помогут более двух тысяч волонтеров. Главная цель мероприятия — повышение экологического благополучия Ташкента.

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А кто хорошо работает — тот хорошо отдыхает! В рамках фестиваля в столице запланированы концерты, мастер-классы и другие тематические мероприятия.