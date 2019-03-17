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Шикарный старт: как открывали Humo Arena в Ташкенте - фоторепортаж

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Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (21)
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  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Шавкат Мирзиёев и юные спортсмены на церемонии открытия Humo Arena
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Открытие Humo Arena в Ташкенте

В Ташкенте прошла церемония открытия крупнейшего ледового дворца в Центральной Азии - Humo Arena. В торжественном мероприятии приняли участие знаменитые спортсмены, звезды мирового спорта и артисты эстрады из России.

Дима Билан и Филипп Киркоров, Николай Басков и Павел Буре, Валерий Каменский и Алексей Жамнов, Виталий Прохоров и Александр Якушев, Татьяна Навка и "Ялла" – вот далеко не полный список тех людей, которые приехали на открытие арены в узбекскую столицу.

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Строительство многофункционального ледового комплекса Humo Arena началось в феврале 2017 года.

Главная арена вмещает 12,5 тысячи зрителей и будет использована для хоккейных матчей. Зал имеет возможность изменять расстановку кресел в зависимости от проводимого спортивного мероприятия.

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На основной арене также предусмотрено проведения матчей по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, соревнований по боксу, таэквондо, по шорт-треку, фигурному катанию и керлингу, а также концертов.

Вместимость в формате концертного зала – 10 тысяч зрителей.

 

 

 

Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (21)



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