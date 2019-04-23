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Любовь, стиль и поддержка мужа: что нужно знать о Елене Зеленской

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Тема:
Президентские выборы на Украине (32)
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  • Владимир Зеленский (в центре) с супругой Еленой
  • Владимир Зеленский с супругой Еленой
  • Владимир Зеленский с супругой Еленой
  • Владимир Зеленский с супругой Еленой
  • Елена Зеленская
  • Владимир Зеленский с супругой Еленой
  • Владимир Зеленский с супругой Еленой
© Sputnik / Стрингер
41-летняя Елена Зеленская, так же как и ее муж, родилась в Кривом Роге и училась с ним в параллельном классе. Однако отношения между ними завязались уже в студенческие годы. По образованию Елена — архитектор.

Sputnik Узбекистан рассказывает, что нужно знать о новой первой леди Украины.

В воскресенье состоялся второй тур выборов президента Украины, в котором принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Официальные итоги голосования опубликуют ближе к 4 мая, после чего в течение 30 дней состоится инаугурация.

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По результатам обработки 97,04% протоколов, Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73% голосов. Действующего главу государства поддержали 24,5% избирателей.

Главным помощников на выборах у Владимира Зеленского была его жена Елена. Именно она приковала множество взглядов к своей персоне с самого начала предвыборной гонки.

Sputnik Узбекистан рассказывает, что нужно знать о новой первой леди Украины.

Тема:
Президентские выборы на Украине (32)
Теги:
Украина, Украина, выборы, Выборы, Владимир Зеленский, Фотография, фотосъемка, фотография, фотолента, фото



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Любовь, стиль и поддержка мужа: что нужно знать о Елене Зеленской
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