Любовь, стиль и поддержка мужа: что нужно знать о Елене Зеленской

Sputnik Узбекистан рассказывает, что нужно знать о новой первой леди Украины.

В воскресенье состоялся второй тур выборов президента Украины, в котором принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Официальные итоги голосования опубликуют ближе к 4 мая, после чего в течение 30 дней состоится инаугурация.

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По результатам обработки 97,04% протоколов, Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73% голосов. Действующего главу государства поддержали 24,5% избирателей.

Главным помощников на выборах у Владимира Зеленского была его жена Елена. Именно она приковала множество взглядов к своей персоне с самого начала предвыборной гонки.

Sputnik Узбекистан рассказывает, что нужно знать о новой первой леди Украины.