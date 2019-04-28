Торжество Зеленского, Путин и Ким и новые монахи в Корее – фото недели

Президент Владимир Путин принял в России председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.
На Украине прошло голосование второго тура выборов президента – победил на выборах кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.
В Калифорнии прошел фестиваль музыки и искусств Coachella Valley 2019.
Ретро-состав "Поезд Победы" начал свой путь по железной дороге России. Паровоз военного времени, четыре вагона-теплушки, вагон-музей боевой славы и две платформы с образцами военной техники встретили в Белгороде.