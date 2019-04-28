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Торжество Зеленского, Путин и Ким и новые монахи в Корее – фото недели

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© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
25 апреля 2019. Президент РФ Владимир Путин на официальном приеме от имени президента РФ в честь председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына (слева) после переговоров в кампусе ДВФУ во Владивостоке.

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