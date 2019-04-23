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Владимир Зеленский, архивное фото

Президент-рекордсмен: Зеленский выиграл выборы на Украине

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Тема:
Президентские выборы на Украине (34)
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Владимиру Зеленскому удалось обойти Петра Порошенко во всех областях, кроме Львовской.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил во втором туре выборов, его результат — 73,22% голосов, сообщили в Центральной избирательной комиссии страны после обработки всех электронных протоколов.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Как пишет РИА Новости, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Недействительными признано 2,31% бюллетеней.

Зеленский обошел Порошенко во всех областях, кроме Львовской. Его результат можно назвать прецедентом в истории страны: ранее ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан.

Выборы президента Украины прошли в два тура, первый состоялся 31 марта, второй — в минувшее воскресенье, 21 апреля. Официальные результаты голосования объявляются после изучения всех оригиналов протоколов, доставленных в ЦИК в бумажном виде. На это у комиссии есть срок до 1 мая.

Дата инаугурации будет названа позднее, ее определит Верховная рада.

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Тема:
Президентские выборы на Украине (34)
Теги:
Петр Порошенко, выборы президента, выборы, Украина, Владимир Зеленский



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