Битва титанов: танковый биатлон на полигоне Чирчик

На общевойсковом полигоне в Чирчике прошли соревнования по танковому биатлону среди войск Минобороны Узбекистана. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Памяти и почестей.

В параде приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, около 100 единиц военной техники времен Второй мировой войны, а также находящейся на вооружении узбекской армии сегодня. Зрители смогли увидеть свыше 15 боевых вертолетов, понаблюдать за прыжками с парашютом.

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В ходе соревнований танковые экипажи преодолели массу препятствий: брод, курган, косогор, эскарп, противотанковый ров, заминированное поле.

Также военнослужащие соревновались в точности стрельбы по мишеням из основной пушки и пулемета.

Места распределились следующим образом:

Среди экипажей танков Т-62: первое место — Юго-Западный особый военный округ; второе место — Юго-Западный особый военный округ; третье место — Северо-Западный военный округ.

Танки Т-64: первое место — экипаж Восточного военного округа; второе место — Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище; третье место — Восточный военный округ.

Экипажи танков Т-72: первое место — экипаж Ташкентского военного округа; второе место — Юго-Западный особый военный округ; третье место — Центральный военный округ.

Победители и призеры были награждены от имени министра обороны дипломами, ценными подарками, присвоением очередных воинских званий. Кроме того, они смогут получить льготные кредиты для покупки бюджетных автомобилей отечественного производства.

Как прошло грандиозное мероприятие, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.