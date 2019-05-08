Восторженные взгляды и музыка: концерт в Humo Arena

Лучшие кадры с фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Седьмого мая на открытой площадке ледового дворца Humo arena начался патриотический фестиваль, организованный Министерством обороны Узбекистана.

В фестивале приняли участие сенатор, председатель Общественного совета при Министерстве обороны, военнослужащие оборонного ведомства, представители Центрального совета Союза молодежи Узбекистана, которые поздравили с наступающим праздником, подарили детям книги узбекской и мировой классики.

На площадке у Humo Arena проходит грандиозный патриотический фестиваль >>

Также на фестивале прозвучали музыка и песни в исполнении Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил и военного оркестра.

Большой восторг у парней вызвал показ образцов современной военной техники и вооружения, имеющихся в войсках оборонного ведомства.

Фестиваль продолжится 8 и 9 мая на открытой площадке ледового дворца Humo arena.

Лучшие кадры с фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.