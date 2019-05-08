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На площадке у Humo Arena проходит грандиозный патриотический фестиваль

Министерство обороны РУз
Общество
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Большой восторг у парней вызвал показ образцов современной военной техники и вооружения, имеющейся в войсках оборонного ведомства.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. 7 мая на открытой площадки ледового дворца Humo arena прошел патриотический фестиваль, организованный Министерством обороны Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На фестивале приняли участие сенатор, председатель Общественного совета при Министерстве обороны, военнослужащие оборонного ведомства, представители Центрального совета Союза молодежи Узбекистана, которые поздравили с наступающим праздником, подарили детям литературу узбекской и мировой классики.

Танцы, звезды и шайба от легенды: первые кадры с открытия Humo Arena >>

Также на фестивале прозвучали музыка и песни в исполнении Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и военного оркестра.

Большой восторг у парней вызвал показ образцов современной военной техники и вооружения, имеющейся в войсках оборонного ведомства.

Фестиваль пройдет 8 и 9 мая на открытой площадки ледового дворца Humo arena.




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