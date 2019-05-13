День Черноморского флота ВМФ России

Черноморский флот был основан 236 лет назад по указу Екатерины II. Именно к ее памятнику 13 мая в Севастополе моряки несут цветы и венки.

Тринадцатого мая в России отмечается День Черноморского флота.

Праздник установлен в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".

Черноморский флот (ЧФ) – оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море, является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны. Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.