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Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента - фото

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  • мечеть Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа общий вид
  • Шикарный вид на минареты с сада
  • Минарет мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
  • мечеть Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
  • Один из куполов мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
  • внутренний вид главного купола мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
  • мечеть Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа с сада
  • под аркой мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
  • Орнамент внутренней арки мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
  • Веранда под аркой мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
  • Место, где имам читает азан (призыв на молитву)
  • Тахаратхана (место омовения перед молитвой)
  • узоры и орнамент
  • молитвенный зал мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
  • Отреставрированный мавзолей Сугалли ота
  • внутри территории мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общий вид на мечеть. Здание расширено за счет айвана.

Многие из жителей столицы уже смогли посетить мечеть имени Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа. Sputnik Узбекистан делится с вами самыми красочными кадрами нового украшения Ташкента.

В Ташкенте рядом с местом паломничества "Сугалли ота" открылась мечеть имени Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа.

Комплекс занимает территорию площадью более двух гектаров. В нем оборудованы конференц-зал, учебные классы, комната омовений, музей и другие подсобные помещения. Кроме того, отреставрирован мавзолей "Сугалли ота". Территория очищена от строительных отходов и облагорожена.

© Пресс-служба президента Узбекистана
Изящная и просторная: в Ташкенте открылась новая мечеть
Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф был председателем, муфтием Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Он является автором более 100 книг на религиозно-просветительскую тематику.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что возведенная мечеть достойна называться именем Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа. Глава государства рекомендовал исследовать научное наследие шейха, издавать больше книг просветительской и духовно-нравственной тематики.

Теги:
Ташкент, мечеть, Соборная мечеть



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