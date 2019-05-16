Внутри и снаружи: величественная строгость новой мечети Ташкента - фото

В Ташкенте рядом с местом паломничества "Сугалли ота" открылась мечеть имени Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа.
Комплекс занимает территорию площадью более двух гектаров. В нем оборудованы конференц-зал, учебные классы, комната омовений, музей и другие подсобные помещения. Кроме того, отреставрирован мавзолей "Сугалли ота". Территория очищена от строительных отходов и облагорожена.
Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что возведенная мечеть достойна называться именем Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа. Глава государства рекомендовал исследовать научное наследие шейха, издавать больше книг просветительской и духовно-нравственной тематики.