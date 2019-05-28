Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу

Самые загорелые, артистичные и сильные люди - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Лучших бодибилдеров и фитнес-моделей Центральной Азии выбрали в Казахстане. Идеальными формами похвастались бодибилдеры, а также участники в категориях "менс-физик", "фитнес-бикини", "вуменс-физик" и других, сообщает Sputnik Казахстан.

Участники приехали из шести стран.

Каждый из них старался выделиться на фоне соперников, ведь в соревновании важны не только мышцы, но и артистизм.

Соперники не только выполняли команды повернуться в нужную сторону, чтобы максимально удивить судей, но и импровизировали.

По итогам чемпионата Азии были вручены 35 золотых, 24 серебряных и 19 бронзовых наград.

Победителями абсолютных первенств стали Дарын Шырбаев, Руслан Латыпов, Елена Чепкая, Альжан Озбек и Яна Крыкпаева.