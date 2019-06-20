Как создать шедевр: фоторепортаж из мастерской резьбы по дереву

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в мастерской ташкентского мастера Джавлона Умарова и узнал о секретах резьбы по дереву.

Еще с древних времен мастера Узбекистана любили и ценили дерево, искусно обрабатывая его резьбой. Этот вид искусства можно встретить в республике практически на каждом шагу: в оформлении жилища, предметах интерьера, мебели и различных элементах декора.

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В наш век технологий и искусственных материалов резьба по дереву пользуется особым спросом. Природная энергетика и теплота, которой обладает настоящее дерево, способны украсить наши дома и придать им уют.

Как проходят будни современных резчиков по дереву смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.