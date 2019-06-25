Дрон-камикадзе и сова-разведчик: парад новинок на форуме "Армия-2019" – фото

Пятый юбилейный форум пройдет с 25 по 30 июня в КВЦ "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино". Первый день по традиции проведут в закрытом формате. Следующие два дня – 26 и 27 июня – выставка будет открыта для специалистов и делегаций, а с 28 июня ее смогут посетить все желающие.

Экспозицию форума составят более 350 единиц техники. Кроме того, ожидается целый парад новинок – 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее никогда не демонстрировались.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" проводится с 2015 года. За пять лет мероприятие стало одной из крупнейших и авторитетных мировых выставок вооружения и военной техники. Значительное место в программе отводится международной части, направленной на укрепление межгосударственного сотрудничества по созданию современного оружия.

Как прошло открытие крупнейшей в стране военной выставки, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.