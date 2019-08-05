Длинноногие красотки, солнечный Крым и отрыв в Сочи – лучшие фото июля

Чем запомнился минувший месяц, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В июле 2019 года фотографы Sputnik запечатлели финалисток ежегодного Всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM в Москве, туристов рядом с одним из символов Крыма — замком "Ласточкино гнездо", а также участников беспорядков на Елисейских полях в Париже.
Чем запомнился минувший месяц, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В этом году конкурс "Военно-медицинская эстафета" Армейских международных игр-2019 впервые проходит в Узбекистане — на горном полигоне "Фориш" в Джизакской области. Церемония открытия соревнований состоялась 4 августа. Самые интересные кадры — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Розовое, фиолетовое и белоснежное - все цвета и вкусы на фестивале мороженого в Ташкенте - в нашей фотоленте!
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые посетил Беларусь с официальным визитом.
Первого августа 1939 года в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, призванная демонстрировать успехи колхозного строительства СССР.
Как сообщают в МВД, один пассажир погиб на месте, 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В августе 2019 года исполняется 40 лет со дня авиакатастрофы над Днепродзержинском. Ветераны футбола и родственники погибших игроков вспоминают, как легендарный клуб "вставал на ноги" после трагических событий.
В машине обнаружили охотничье ружье с патронами, прожектор, а также трех застреленных краснокнижных джейранов.