Длинноногие красотки, солнечный Крым и отрыв в Сочи – лучшие фото июля

В июле 2019 года фотографы Sputnik запечатлели финалисток ежегодного Всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM в Москве, туристов рядом с одним из символов Крыма — замком "Ласточкино гнездо", а также участников беспорядков на Елисейских полях в Париже.