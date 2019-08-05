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Длинноногие красотки, солнечный Крым и отрыв в Сочи – лучшие фото июля

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© Sputnik / Alexey Filippov
Финалистки ежегодного всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM 2019 в ночном клубе Soho Rooms в Москве.

В июле 2019 года фотографы Sputnik запечатлели финалисток ежегодного Всероссийского конкурса красоты Miss MAXIM в Москве, туристов рядом с одним из символов Крыма — замком "Ласточкино гнездо", а также участников беспорядков на Елисейских полях в Париже.

Чем запомнился минувший месяц, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
Sputnik, лучшие кадры, фотография, фото, фотолента



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Длинноногие красотки, солнечный Крым и отрыв в Сочи – лучшие фото июля
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