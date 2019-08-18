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Победы и медали: Узбекистан на Арми-2019 - полный фотоотчет

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  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Соревнования военных медиков в Узбекистане в рамках АрМи—2019
  • Военнослужащие из Узбекистана на международном конкурсе Эльбрусское кольцо
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  • Минометчики Узбекистана завершили конкурс с бронзовой наградой
  • Команда Министерства обороны Узбекистана во время выполнения огневых задач на конкурсе Мастера артиллерийского огня
  • Танк Т-72Б3 команды армии Узбекистана
  • Военнослужащие команды армии Узбекистана во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2019 на подмосковном полигоне Алабино.
  • Участники конкурса Танковый биатлон из Узбекистана на АрМи—2019
  • Болельщики радуются победе сборной Узбекистана в конкурсе Танковый биатлон
  • Военнослужащий ВС Узбекистана во время состязания кинологов на конкурсе «Верный друг» АрМИ-2019
  • Военный повар из Узбекистана
  • Участница АрМИ из Узбекистана Лилия Манасыпова на церемонии награждения
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Торжественное открытие конкурса "Военно-медицинская эстафета" на полигоне "Фориш"

Итоги конкурса, финальные результаты и эмоции международного армейского конкурса - смотрите в подборке Sputnik Узбекистан.

Узбекистан впервые участвовал в "Танковом биатлоне" Армейских международных игр и не только сумел пробиться в финал, но и победить во втором дивизионе, обойдя соперников из Вьетнама, Уганды и Кубы. Узбекские экипажи прошли дистанцию менее чем за два часа, поразив 13 мишеней из 24, и завоевали главную награду в своей подгруппе.

На конкурсе "Верный друг", который прошел в рамках АрМИ-2019 в подмосковном Дмитрове, команда Узбекистана удостоилась третьего места. Однако, на церемонии закрытия межународного конкурса и награждении участников произошла удивительная ситуация – оказалось, что Узбекистан занял не третье, а второе место.

Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов поздравляет победителей АрМИ
© Министерство обороны Узбекистана. Фото Александр Хроленко
"Это ты там танк отпустил?" — Курбанов пошутил, поздравляя победителей АрМИ
Команда военных поваров Узбекистана завоевала третье место в международном конкурсе "Полевая кухня" Армейских международных игр. На этапах конкурса военные повара готовили различные национальные блюда и проводили кулинарные мастер-классы.

Военные альпинисты Узбекистана заняли второе место в международном конкурсе АрМИ "Эльбрусское кольцо", набрав 12 041 балл.

Опередили узбекистанцев россияне с результатом в 12 848 баллов. На третье место вышла команда Казахстана - 11 672 балла.

Теги:
Армия, Конкурс, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Военнослужащие команды армии Узбекистана во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2019 на подмосковном полигоне Алабино.
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