Победы и медали: Узбекистан на Арми-2019 - полный фотоотчет

Узбекистан впервые участвовал в "Танковом биатлоне" Армейских международных игр и не только сумел пробиться в финал, но и победить во втором дивизионе, обойдя соперников из Вьетнама, Уганды и Кубы. Узбекские экипажи прошли дистанцию менее чем за два часа, поразив 13 мишеней из 24, и завоевали главную награду в своей подгруппе.

На конкурсе "Верный друг", который прошел в рамках АрМИ-2019 в подмосковном Дмитрове, команда Узбекистана удостоилась третьего места. Однако, на церемонии закрытия межународного конкурса и награждении участников произошла удивительная ситуация – оказалось, что Узбекистан занял не третье, а второе место.

Команда военных поваров Узбекистана завоевала третье место в международном конкурсе "Полевая кухня" Армейских международных игр. На этапах конкурса военные повара готовили различные национальные блюда и проводили кулинарные мастер-классы.

Военные альпинисты Узбекистана заняли второе место в международном конкурсе АрМИ "Эльбрусское кольцо", набрав 12 041 балл.

Опередили узбекистанцев россияне с результатом в 12 848 баллов. На третье место вышла команда Казахстана - 11 672 балла.