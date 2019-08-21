Посольство Узбекистана отметило новоселье в Пекине

Министр иностранных дел республики завершил двухдневный официальный визит в КНР, где принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания посольства Узбекистана в Китае.

Новое здание посольства Узбекистана в столице Поднебесной, как подчеркнули в ходе церемонии, сочетает в себе оригинальные элементы вековых традиций узбекского зодчества и современные архитектурные решения.

В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили также актуальные вопросы, в том числе касательно отдельных международных и региональных аспектов.

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