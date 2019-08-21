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Посольство Узбекистана отметило новоселье в Пекине

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  • Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов
  • Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Китая Ван И
  • Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов пожимает руку министру иностранных дел Китая Ван И, прибывшему на встречу в Пекин 19 августа 2019 года
  • Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Министр иностранных дел Китая Ван И приняли участие в церемонии открытия нового посольства Узбекистана в Пекине
  • Министр иностранных дел Китая Ван И выступил с речью на церемонии открытия нового посольства Узбекистана в Пекине
  • Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Министр иностранных дел Китая Ван И празднуют церемонию открытия нового посольства Узбекистана в Пекине
  • Министр иностранных дел Китая Ван И выступил с речью на церемонии открытия нового посольства Узбекистана в Пекине
  • Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Министр иностранных дел Китая Ван И
AFP / WU HONG
Церемония открытия нового здания посольства состоялась 19 августа в столице Китая

19 августа в Пекине состоялось официальное открытие нового здания посольства Республики Узбекистан

Министр иностранных дел республики завершил двухдневный официальный визит в КНР, где принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания посольства Узбекистана в Китае.

Новое здание посольства Узбекистана в столице Поднебесной, как подчеркнули в ходе церемонии, сочетает в себе оригинальные элементы вековых традиций узбекского зодчества и современные архитектурные решения.

В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили также актуальные вопросы, в том числе касательно отдельных международных и региональных аспектов.

Подробнее о визите Абдулазиза Камилова в Пекин читайте на Sputnik Uzbekistan.

Теги:
Абдулазиз Камилов, Узбекистан, МИД Узбекистана



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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в церемонии открытия нового здания посольства Узбекистана в Пекине
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