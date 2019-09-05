Самые стильные знаменитости года по версии журнала PEOPLE

Журнал People представил свой топ самых стильных звезд 2019 года – дуэт Приянка Чопрa и Ник Йонас возглавляют список.
Также в него вошли Зендая, Дженнифер Лопес, Серена Уильямс, Селин Дион, Леди Гага и многие другие.
Смотрите нашу фотоленту!
Зендая, Дженнифер Лопес, Серена Уильямс, Селин Дион, Леди Гага и многие другие. Больше селебрити - в нашей фотоленте!
Журнал People представил свой топ самых стильных звезд 2019 года – дуэт Приянка Чопрa и Ник Йонас возглавляют список.
Также в него вошли Зендая, Дженнифер Лопес, Серена Уильямс, Селин Дион, Леди Гага и многие другие.
Смотрите нашу фотоленту!
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