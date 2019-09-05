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Самые стильные знаменитости года по версии журнала PEOPLE

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  • Американский актер Ник Джонас и индийская актриса и продюсер Приянка Чопра
  • Певица Селин Дион
  • Певица Селин Дион
  • Актриса Зендая
  • Леди Гага
  • Серена Уильямс
  • Актер Билли Портер
  • Певица Кейси Масгрейвс
  • Актриса Реджина Кинг
  • Актриса Джемма Чан
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
После знакомства на ежегодном крупном светском мероприятии Met Gala в 2017 году и начала романтических отношений Приянка Чопра и Ник Йонас стали известны яркими совместными публичными появлениями.

Зендая, Дженнифер Лопес, Серена Уильямс, Селин Дион, Леди Гага и многие другие. Больше селебрити - в нашей фотоленте!

Журнал People представил свой топ самых стильных звезд 2019 года – дуэт Приянка Чопрa и Ник Йонас возглавляют список.

Также в него вошли Зендая, Дженнифер Лопес, Серена Уильямс, Селин Дион, Леди Гага и многие другие.

Смотрите нашу фотоленту!

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